Стало известно, куда россияне поедут на Новый год
«Островок»: Россияне активно планируют поездки за границу на Новый год
В новогодние праздники среди россиян отмечается рост числа бронирований за границей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Отмечается, что в России спрос на зарубежные направления вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают такую тенденцию с длительным периодом новогодних каникул. Чаще российские туристы выбирают безвизовые направления: Вьетнам, Китай, Таиланд, Японию, ОАЭ и Турцию.
«Европейские направления также демонстрируют рост, преимущественно те страны, которые продолжают выдавать визы россиянам: спрос на поездки в Германию вырос в два раза, во Францию — на 59%, а в Италию — на 62%», — говорится в материале.
При этом большинство россиян отправятся на новогодние праздники в Белоруссию, Таиланд, Узбекистан, Турцию, ОАЭ, Грузию, Абхазию, Казахстан, Армению и Италию.
При этом, согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, топ отечественных локаций в предстоящие новогодние выходные возглавил Домбай.
«В посёлке рядом с горнолыжным курортом оформлено на 110% больше отельных заказов, чем в прошлогодние зимние каникулы. На номер там россияне тратят порядка 14,4 тыс. рублей в сутки», — рассказали специалисты в разговоре с RT.
На 33% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на поездки в Псков, в Краснодар — на 30%, в Великий Новгород — на 27%, а в Пятигорск — на 24%.