Стало известно, куда россияне поедут на Новый год

02 декабря 2025, 18:22

«Островок»: Россияне активно планируют поездки за границу на Новый год

Фото: iStock/Creative-Family

В новогодние праздники среди россиян отмечается рост числа бронирований за границей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».





Отмечается, что в России спрос на зарубежные направления вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают такую тенденцию с длительным периодом новогодних каникул. Чаще российские туристы выбирают безвизовые направления: Вьетнам, Китай, Таиланд, Японию, ОАЭ и Турцию.





«Европейские направления также демонстрируют рост, преимущественно те страны, которые продолжают выдавать визы россиянам: спрос на поездки в Германию вырос в два раза, во Францию — на 59%, а в Италию — на 62%», — говорится в материале.

«В посёлке рядом с горнолыжным курортом оформлено на 110% больше отельных заказов, чем в прошлогодние зимние каникулы. На номер там россияне тратят порядка 14,4 тыс. рублей в сутки», — рассказали специалисты в разговоре с RT.