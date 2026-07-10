«Вздутие и изжога»: Диетолог объяснил, кому категорически нельзя бобовые

10 июля 2026, 12:29

Диетолог Мойсенко: непереносимость бобовых выражается вздутием и изжогой

Фото: iStock/piyaset

Бобовые полезны, но каждый четвертый человек не может их есть без последствий. По словам специалистов, непереносимость бобовых культур наблюдается у многих, и здесь нужно быть аккуратным.





Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, как отличить индивидуальную непереносимость, почему нужно замачивать крупы на ночь и с какими продуктами их ни в коем случае нельзя смешивать.





«К сожалению, каждый четвёртый человек практически не переносит бобовые. Если вы чувствуете вздутие, тяжесть, изжогу или диарею — значит, есть непереносимость. Особенно это касается сои и арахиса: здесь непереносимость встречается у каждого второго», — сказала она.

«Чечевицу можно замочить на 20 минут, маш — на час, а нут — обязательно на ночь, на 8–12 часов. Так они быстрее готовятся, лучше перевариваются и дают больше белка», — посоветовала Мойсенко.

«Лучше комбинировать с овощами: на пару, на гриле или в салатах. Всё хорошо в меру. Если раньше всё усваивалось, а теперь нет — обратитесь к врачу, потому что это означает изменение микробиоты», — резюмировала диетолог.