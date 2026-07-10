«Вздутие и изжога»: Диетолог объяснил, кому категорически нельзя бобовые
Диетолог Мойсенко: непереносимость бобовых выражается вздутием и изжогой
Бобовые полезны, но каждый четвертый человек не может их есть без последствий. По словам специалистов, непереносимость бобовых культур наблюдается у многих, и здесь нужно быть аккуратным.
Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, как отличить индивидуальную непереносимость, почему нужно замачивать крупы на ночь и с какими продуктами их ни в коем случае нельзя смешивать.
«К сожалению, каждый четвёртый человек практически не переносит бобовые. Если вы чувствуете вздутие, тяжесть, изжогу или диарею — значит, есть непереносимость. Особенно это касается сои и арахиса: здесь непереносимость встречается у каждого второго», — сказала она.
По словам эксперта, бобовые содержат фитаты. Если мы не замачиваем их, это не даёт нам усваивать кальций и витамины группы B.
«Чечевицу можно замочить на 20 минут, маш — на час, а нут — обязательно на ночь, на 8–12 часов. Так они быстрее готовятся, лучше перевариваются и дают больше белка», — посоветовала Мойсенко.
Она подчеркнула, что бобовые с бобовыми не сочетаются — это избыток клетчатки, который создаст пробку в кишечнике. Также эти культуры нельзя сочетать с жирами, потому что это даст тяжесть.
«Лучше комбинировать с овощами: на пару, на гриле или в салатах. Всё хорошо в меру. Если раньше всё усваивалось, а теперь нет — обратитесь к врачу, потому что это означает изменение микробиоты», — резюмировала диетолог.