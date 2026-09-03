«Вздутие и жидкий стул»: Диетолог предупредила об опасности сезонной ягоды

03 сентября 2026, 13:31

Диетолог Павлюк: виноград может вызвать вздутие и жидкий стул

Фото: iStock/Valeriy_G

Виноград — один из самых любимых летних и осенних ягод. Но для многих он становится причиной дискомфорта в животе, газообразования и расстройства стула.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что виноваты не «вредные» вещества, а индивидуальная непереносимость FODMAP-компонентов.





«У каждого это индивидуально. Синдром раздражённого кишечника тоже происходит от каких-то конкретных продуктов, и здесь всё очень лично», — отметила она.

«Есть так называемая FODMAP-диета. Буква "Ф" — это как раз фруктоза и фруктаны. Виноград — один из таких продуктов. У некоторых людей на фруктозу и фруктаны возникают проблемы с ЖКТ: вздутие, жидкий стул. Но всё зависит от количества. Если человек съест одну виноградину — ничего не случится. А если 200–300 граммов — начнутся симптомы. Граничной дозой называют примерно 100–150 граммов винограда и других ягод, богатых фруктозой», — объяснила Павлюк.