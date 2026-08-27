Диетолог назвала продукты, которые помогут ребенку успешно учиться в школе

27 августа 2026, 19:46

Диетолог Залетова: завтрак является ключевым приемом пищи для школьника

Фото: iStock/Warik

Завтрак школьника должен состоять из медленных углеводов и белков. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что питание ребенка напрямую влияет на его способность концентрироваться, обучаться и справляться с эмоциональной нагрузкой. При этом завтрак является ключевым приемом пищи. Голодный ребенок не сможет сосредоточиться на уроках из-за дефицита глюкозы. Так, идеальный завтрак для школьника должен содержать медленные углеводы и белок.





«Качественный завтрак школьника может выглядеть, например, так: овсяная каша на молоке с ложкой ореховой пасты и кусочками любого фрукта либо омлет с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба. А если ребенок категорически не хочет есть утром, то стоит хотя бы предложить стакан кефира или йогурта без сахара с горстью орехов», — порекомендовала Залетова.

«Меловая пыль образуется и при письме, и при стирании доски. При стирании сухой губкой-тряпкой в воздух попадают более мелкие частицы, чем при самом письме», — отметил он.