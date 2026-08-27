Диетолог назвала продукты, которые помогут ребенку успешно учиться в школе
Диетолог Залетова: завтрак является ключевым приемом пищи для школьника
Завтрак школьника должен состоять из медленных углеводов и белков. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что питание ребенка напрямую влияет на его способность концентрироваться, обучаться и справляться с эмоциональной нагрузкой. При этом завтрак является ключевым приемом пищи. Голодный ребенок не сможет сосредоточиться на уроках из-за дефицита глюкозы. Так, идеальный завтрак для школьника должен содержать медленные углеводы и белок.
«Качественный завтрак школьника может выглядеть, например, так: овсяная каша на молоке с ложкой ореховой пасты и кусочками любого фрукта либо омлет с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба. А если ребенок категорически не хочет есть утром, то стоит хотя бы предложить стакан кефира или йогурта без сахара с горстью орехов», — порекомендовала Залетова.
В качестве перекуса ребенку в школу можно давать фрукты, овощи, яйца, сыр, горсть орехов, хлебцы, цельнозерновые крекеры или овсяные печенья без сахара. Эти продукты не вызывают скачков сахара и дают энергию медленно, заключила диетолог.
Тем временем врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил RT, что пыль от мела в классе может вызывать у детей раздражение дыхательных путей или усиливать уже имеющиеся симптомы.
«Меловая пыль образуется и при письме, и при стирании доски. При стирании сухой губкой-тряпкой в воздух попадают более мелкие частицы, чем при самом письме», — отметил он.
Так, большое количество меловой пыли способно спровоцировать сухость в горле, кашель, чихание, раздражение носа и глаз. Особенно чувствительны к ней могут быть дети с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.