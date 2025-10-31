Взгляд поколения Z: Кончаловский рассказал о съемках фильма о войне по сценариям школьников в Подмосковье

31 октября 2025, 12:05

Режиссер Кончаловский: Дети приобщились к корням на съемках кино о войне

Фото: iStock/ppengcreative

В Подмосковье завершились съёмки необычного короткометражного фильма о войне, сценарий для которого написали сами школьники. Уникальный проект, инициированный Общественной палатой региона, позволил детям не только придумать истории, но и лично поучаствовать в кинопроцессе под руководством профессионалов во главе с режиссёром Егором Кончаловским.





Киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский в беседе с «Радио 1» заявил, что основная цель проекта — создать программу, интересную для детей, используя силу кинематографа.





«Всё началось с конкурса сценариев в детских лагерях. Лучшие работы школьников были объединены в один сюжет, чтобы зрители смогли увидеть войну глазами юного поколения. Но на этом погружение в мир кино не закончилось. На съёмочной площадке работала целая группа из 16 детей, которые попробовали себя в главных кинопрофессиях: стали гримёрами, осветителями, звукооператорами и ассистентами режиссёра», — рассказал он.

«Мы должны были создать сценарий, который возможно снять в рамках одной кинематографической смены, то есть в течение 10–12 часов. Поэтому были определённые параметры. Батальные сцены с танками и кавалерией мы снимать не могли», — подчеркнул режиссёр.

«Главное — осмысление посредством сценария и съёмки. Приобщение к нашим корням, к нашей истории. Очевидцев событий Великой Отечественной осталось крайне мало, к сожалению, поэтому, мне кажется, что посредством кино можно всё-таки эту память сохранять в поколениях», — отметил он.