Взгляд поколения Z: Кончаловский рассказал о съемках фильма о войне по сценариям школьников в Подмосковье
В Подмосковье завершились съёмки необычного короткометражного фильма о войне, сценарий для которого написали сами школьники. Уникальный проект, инициированный Общественной палатой региона, позволил детям не только придумать истории, но и лично поучаствовать в кинопроцессе под руководством профессионалов во главе с режиссёром Егором Кончаловским.
Киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский в беседе с «Радио 1» заявил, что основная цель проекта — создать программу, интересную для детей, используя силу кинематографа.
«Всё началось с конкурса сценариев в детских лагерях. Лучшие работы школьников были объединены в один сюжет, чтобы зрители смогли увидеть войну глазами юного поколения. Но на этом погружение в мир кино не закончилось. На съёмочной площадке работала целая группа из 16 детей, которые попробовали себя в главных кинопрофессиях: стали гримёрами, осветителями, звукооператорами и ассистентами режиссёра», — рассказал он.
По его словам, съёмки прошли в музейном комплексе «Ленинские Горки», где находится живописная Кинодеревня. При отборе и объединении сценариев учитывались конкретные производственные задачи.
«Мы должны были создать сценарий, который возможно снять в рамках одной кинематографической смены, то есть в течение 10–12 часов. Поэтому были определённые параметры. Батальные сцены с танками и кавалерией мы снимать не могли», — подчеркнул режиссёр.
Егор Кончаловский отметил, что проект нёс в себе несколько важных смыслов. Помимо знакомства с закулисьем кино, ключевой задачей было осмысление истории через творчество.
«Главное — осмысление посредством сценария и съёмки. Приобщение к нашим корням, к нашей истории. Очевидцев событий Великой Отечественной осталось крайне мало, к сожалению, поэтому, мне кажется, что посредством кино можно всё-таки эту память сохранять в поколениях», — отметил он.
Работа с детьми на площадке, как признался собеседник, — задача непростая, требующая особого подхода и ассоциативных методов. Однако результат того стоил — все участники и их родители остались невероятно вовлечены и довольны процессом.