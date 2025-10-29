«Сватовство гусара» покоряет Подмосковье: Пушкинский театр представил премьеру к 180-летию водевиля
В единственном профессиональном музыкальном театре Подмосковья состоялась премьера спектакля «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик» по пьесе Николая Некрасова. Постановка, приуроченная к 180-летнему юбилею произведения, объединила классическую основу и популярную музыкальную комедию, а также стала частью масштабного социального проекта при поддержке Российского фонда культуры.
Осень в Пушкинском музыкально-драматическом театре началась с яркого события. 22 октября здесь состоялась премьера спектакля «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик», который познакомил зрителей с менее известной, но блестящей гранью творчества Николая Некрасова — его театральными пьесами. Знаменитый поэт предстал в роли остроумного автора водевилей, доказав, что его талант многогранен.
В этом году пьесе, легшей в основу спектакля, исполняется 180 лет. Однако постановка обрела современное звучание благодаря синтезу классики и популярного советского кинематографа. Режиссеры вдохновлялись знаменитой музыкальной телевизионной комедией «Сватовство гусара». Именно поэтому в спектакле звучит знакомая многим музыка Геннадия Гладкова, стихи Юлия Кима, а сюжетная канва следует сценарию, созданному Светланой Дружининой и Анатолием Борисовым. Такой творческий сплав делает постановку интересной для разных поколений зрителей.
Художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий не только выступил постановщиком, но и блестяще воплотил на сцене один из ключевых образов — ростовщика Потапа Ивановича Лоскутова. Вместе с ним в спектакле занята сильная труппа, включая заслуженную артистку Подмосковья Екатерину Житарь, а также таких мастеров сцены, как Евгений Башлыков, Сергей Гаврилов, Юрий Лазарь, Елена Фортовая и Алена Романова. Их игра наполняет историю живыми эмоциями и искрометным юмором.
Особой гордостью проекта стала его социальная значимость. Благодаря гранту от Российского фонда культуры, театр организовал пять некоммерческих показов. Более тысячи человек — ветераны, пенсионеры, члены семей участников СВО и многодетные семьи — смогли бесплатно увидеть этот яркий спектакль. Часть показов прошла не на основной сцене, а в домах культуры небольших населенных пунктов Пушкинского городского округа, что делает высокое искусство доступным для всех жителей региона.
Первые зрители, посетившие спектакль 24 и 26 октября, уже оценили его по достоинству, приняв аншлагами и овациями. Эта постановка — прекрасный пример того, как классическое наследие, переосмысленное через призму современного театрального языка, обретает новую жизнь и продолжает нести культуру в широкие массы.
