«Сватовство гусара» покоряет Подмосковье: Пушкинский театр представил премьеру к 180-летию водевиля

29 октября 2025, 18:28

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

В единственном профессиональном музыкальном театре Подмосковья состоялась премьера спектакля «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик» по пьесе Николая Некрасова. Постановка, приуроченная к 180-летнему юбилею произведения, объединила классическую основу и популярную музыкальную комедию, а также стала частью масштабного социального проекта при поддержке Российского фонда культуры.