Подольские фланкировщики стали лауреатами фестиваля казачьей культуры

28 октября 2025, 09:24

Учащиеся подольской Школы фланкировки «Клуб 360» завоевали диплом лауреата I степени на Московском открытом детско-юношеском фестивале казачьей культуры. С номером «Пламя» они продемонстрировали высокое мастерство владения шашкой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль проходил с 21 по 23 октября в концертном зале «Измайлово» под девизом «Песни нашей победы» и объединил 26 казачьих коллективов из разных регионов страны. Участники преодолели строгий двухэтапный отбор, в том числе сценические выступления в зале.



В «Клубе 360» занимаются как дети, так и взрослые, разделяющие интерес к казачьей культуре. Руководят школой Владимир Махин и Юлия Чередниченко.



В 2024 году в Подольске впервые состоялся Всероссийский турнир по фланкировке шашкой «Кубок России-2024». Турнир стал площадкой для духовно-нравственного воспитания молодежи и популяризации традиционных ценностей.



Организаторы подчеркнули, что сохранение культурного наследия и развитие национальных традиций являются приоритетом государственной культурной политики.

