«Я есть не хочу»: Cтало известно, почему в жару мы толстеем и чувствуем усталость

09 июня 2026, 16:44

Нутрициолог Макарова: в жару мы толстеем из-за сладких холодных напитков

Фото: iStock/ablokhin

Летняя жара часто усыпляет нашу бдительность: горячие котлеты и супы кажутся отвратительными, и рука тянется к освежающим напиткам. Однако нутрициологи бьют тревогу: именно в этот период многие незаметно набирают лишний вес и страдают от обезвоживания.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» освежающие напитки назвала опасной иллюзией.





«Стрелка весов ползет вверх, а самочувствие ухудшается. Главная проблема — так называемые "жидкие калории" и скрытые сахара», — сказала она.

«Лимонады, газировки, смузи, холодный кофе с сиропами содержат ещё больше калорий, чем мясо, которое мы есть не хотим. В итоге человек не получает сытости, страдает от дефицита минералов (которые выходят с потом), но при этом продолжает набирать калории, обманывая свой организм пустыми углеводами», — предупредила Макарова.