Диетологи раскрыли опасные последствия диет

05 июня 2026, 12:49

Диетолог Соломатина: артисты часто прибегают к опасным методам похудения

Фото: iStock/globalmoments

Многие звезды российского шоу-бизнеса часто прибегают к опасным диетам и нежелательным методам снижения веса, которые часто приводят к развитию хронических недугов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что знаменитости нередко используют слишком жесткие методы избавления от лишних килограммов или применяют препараты для похудения, которые могут вызывать воспалительные процессы в организме, а также привести к потере зрения или онкологии.





«Чтобы организм нормально функционировал, нужны определенные запасы жира, поэтому спешить полностью избавляться от этих запасов опасно. Кстати, сейчас очень популярна такая процедура, как гастрошунтирование — это довольно травмирующая операция. И есть определенные последствия, поэтому лучше тысячу раз подумать, прежде чем соглашаться на такой риск», — пояснила Соломатина.

«Чем больше будет разнообразных видов овощей, круп, тем разнообразнее будет наша микробиота кишечника, а значит, крепче иммунитет, что очень важно. Кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — отметила она.