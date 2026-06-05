Диетологи раскрыли опасные последствия диет
Диетолог Соломатина: артисты часто прибегают к опасным методам похудения
Многие звезды российского шоу-бизнеса часто прибегают к опасным диетам и нежелательным методам снижения веса, которые часто приводят к развитию хронических недугов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что знаменитости нередко используют слишком жесткие методы избавления от лишних килограммов или применяют препараты для похудения, которые могут вызывать воспалительные процессы в организме, а также привести к потере зрения или онкологии.
«Чтобы организм нормально функционировал, нужны определенные запасы жира, поэтому спешить полностью избавляться от этих запасов опасно. Кстати, сейчас очень популярна такая процедура, как гастрошунтирование — это довольно травмирующая операция. И есть определенные последствия, поэтому лучше тысячу раз подумать, прежде чем соглашаться на такой риск», — пояснила Соломатина.
Диетолог также порекомендовала не прибегать к формату интервального голодания, который «любит Николай Басков». По словам эксперта, этот метод ведет к расстройству пищевого поведения. В любом случае диету необходимо выбирать с помощью специалиста, заключила Соломатина.
При этом основатель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с RT добавила, что неправильные диеты могут привести к раннему процессу старения организма. Оптимальным выбором для здоровья является радуга на тарелке.
«Чем больше будет разнообразных видов овощей, круп, тем разнообразнее будет наша микробиота кишечника, а значит, крепче иммунитет, что очень важно. Кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — отметила она.
Специалист уточнила, что карнивор-диета может привести к росту уровня холестерина и развитию атеросклероза, кетодиета провоцирует проблемы с кишечником, а монодиеты чреваты потерей мышечной массы.