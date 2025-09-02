Достижения.рф

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября»: Настоящий автор хита, мнение Михаила Шафутинского о мемах и связь с Аллой Пугачёвой

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Уже более десяти лет 3 сентября стало осенним аналогом 1 апреля. Шутки и мемы, порядком набившие оскомину, — все посвящено этому дню и сопровождается известной песней Михаила Шуфутинского. Подробнее, почему «Третье сентября» стало мемом и какие традиции существуют на «Шуфутин день», читайте в материале «Радио 1».



Как Михаил Шуфутинский написал песню «Третье сентября»

Песня «Третье сентября» превратилась в культурный феномен, ее история создания не менее увлекательна. Михаил Шуфутинский рассказал, что композитор Игорь Крутой представил ему эту мелодию во время записи альбома, и она сразу привлекла его внимание. Шуфутинский не задумывался о значении самой даты.

«Для нас, исполнителей, это такая вещь… вы все видите в этом мистику», — отметил музыкант.

Впервые он исполнил эту песню 31 год назад — в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, а стихи — Игорь Николаев. В 1994 году трек вошел в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа», а в 1995 году стал для него особенно значимым, так как именно 3 сентября у него родился внук.

Почему «Третье сентября» стала мемом

С момента выхода песни прошло почти 30 лет, но она не теряет популярности. Каждый год «Третье сентября» обретает новую жизнь благодаря многочисленным ремейкам, кавер-версиям и мемам. Особенно большой интерес к песне возникает в преддверии памятной даты, когда пользователи интернета активно создают забавные картинки и видео на ее основе.

Картинка создана с использованием нейросети ChatGPT
В 2022 году композиция получила вторую жизнь. Михаил Шуфутинский и Егор Крид записали новую версию этого хита. Артисты решили поработать вместе после того, как в 2021 году Шуфутинский рассказал о своей симпатии к творчеству молодого исполнителя.

Самые смешные мемы про 3 сентября

Первые мемы, связанные с песней, начали появляться в интернете примерно в 2011 году. Тогда вирусным стало изображение американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни, что вызвало множество шуток о внешнем сходстве между ним и Шуфутинским. С тех пор интернет заполонили мемы, основанные на образах из песни, таких как «горящие костры рябины» и «календарь», который символизирует день прощания — 3 сентября.

Картинка создана с использованием нейросети GigaChat

Что принято делать на «Шуфутинов день»

Каждый год 3 сентября отмечается неофициальный праздник — «Шуфутин день». В этот день люди вспоминают песню Шуфутинского и участвуют в связанных с ней мемах и шутках. Также принято исполнять «Третье сентября» в караоке и делиться ею в мессенджерах. Этот день стал символом начала осени и смены сезонов, а также народным творчеством благодаря популярности песни.

Как Шуфутинский реагирует на мем 3 сентября

Михаил Шуфутинский с интересом наблюдает за тем, как его песня стала объектом мемов и шуток. Он считает, что каждый воспринимает «Третье сентября» по-своему и находит в ней «кусочек своей жизни». Это внимание к песне радует исполнителя, и он не против того, что она продолжает жить в различных интерпретациях и контекстах.

«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», — отмечал Шуфутинский в 2021 году.

Биография Михаила Шуфутинского

Михаил Шуфутинский — советский и российский певец, пианист и продюсер, удостоенный звания Заслуженного артиста России. Он родился 13 апреля 1948 года в Москве в еврейской семье. С семи лет начал осваивать аккордеон, а затем, поступив в музыкальную школу, перешел на баян. В подростковом возрасте он выступал в школьном эстрадном оркестре, играя также на фортепиано. В возрасте 15 лет, увлекшись джазом, Шуфутинский начал выступать в московских кафе с различными ансамблями. Он окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М.М. Ипполитова-Иванова, где изучал дирижирование, хоровое дирижирование и преподавание музыки и пения.

Интересно, что в одно время с ним и по тем же специальностям в училище училась Алла Пугачева. Шуфутинский вспоминает, как они с Пугачевой иногда собирались у нее дома, чтобы выпить бутылочку вина, пока ее родные были не дома.

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Его песни звучали не только в отечественных сериалах, но и в голливудских фильмах, таких как «Москва слезам не верит», «Красный жар» и «Толстяк как вор». С 2002 по 2023 год Шуфутинский ежегодно становился лауреатом премии «Шансон года». В 1997 году он был награжден премией «Серебряная калоша» за значительный вклад в искусство. В 2013 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
Дарья Осипова

