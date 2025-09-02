«Я календарь переверну — и снова 3 сентября»: Настоящий автор хита, мнение Михаила Шафутинского о мемах и связь с Аллой Пугачёвой
Уже более десяти лет 3 сентября стало осенним аналогом 1 апреля. Шутки и мемы, порядком набившие оскомину, — все посвящено этому дню и сопровождается известной песней Михаила Шуфутинского. Подробнее, почему «Третье сентября» стало мемом и какие традиции существуют на «Шуфутин день», читайте в материале «Радио 1».
Как Михаил Шуфутинский написал песню «Третье сентября»Песня «Третье сентября» превратилась в культурный феномен, ее история создания не менее увлекательна. Михаил Шуфутинский рассказал, что композитор Игорь Крутой представил ему эту мелодию во время записи альбома, и она сразу привлекла его внимание. Шуфутинский не задумывался о значении самой даты.
«Для нас, исполнителей, это такая вещь… вы все видите в этом мистику», — отметил музыкант.
Впервые он исполнил эту песню 31 год назад — в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, а стихи — Игорь Николаев. В 1994 году трек вошел в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа», а в 1995 году стал для него особенно значимым, так как именно 3 сентября у него родился внук.
Почему «Третье сентября» стала мемомС момента выхода песни прошло почти 30 лет, но она не теряет популярности. Каждый год «Третье сентября» обретает новую жизнь благодаря многочисленным ремейкам, кавер-версиям и мемам. Особенно большой интерес к песне возникает в преддверии памятной даты, когда пользователи интернета активно создают забавные картинки и видео на ее основе.
В 2022 году композиция получила вторую жизнь. Михаил Шуфутинский и Егор Крид записали новую версию этого хита. Артисты решили поработать вместе после того, как в 2021 году Шуфутинский рассказал о своей симпатии к творчеству молодого исполнителя.
Самые смешные мемы про 3 сентябряПервые мемы, связанные с песней, начали появляться в интернете примерно в 2011 году. Тогда вирусным стало изображение американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни, что вызвало множество шуток о внешнем сходстве между ним и Шуфутинским. С тех пор интернет заполонили мемы, основанные на образах из песни, таких как «горящие костры рябины» и «календарь», который символизирует день прощания — 3 сентября.
Что принято делать на «Шуфутинов день»Каждый год 3 сентября отмечается неофициальный праздник — «Шуфутин день». В этот день люди вспоминают песню Шуфутинского и участвуют в связанных с ней мемах и шутках. Также принято исполнять «Третье сентября» в караоке и делиться ею в мессенджерах. Этот день стал символом начала осени и смены сезонов, а также народным творчеством благодаря популярности песни.
Как Шуфутинский реагирует на мем 3 сентябряМихаил Шуфутинский с интересом наблюдает за тем, как его песня стала объектом мемов и шуток. Он считает, что каждый воспринимает «Третье сентября» по-своему и находит в ней «кусочек своей жизни». Это внимание к песне радует исполнителя, и он не против того, что она продолжает жить в различных интерпретациях и контекстах.
«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», — отмечал Шуфутинский в 2021 году.
Биография Михаила ШуфутинскогоМихаил Шуфутинский — советский и российский певец, пианист и продюсер, удостоенный звания Заслуженного артиста России. Он родился 13 апреля 1948 года в Москве в еврейской семье. С семи лет начал осваивать аккордеон, а затем, поступив в музыкальную школу, перешел на баян. В подростковом возрасте он выступал в школьном эстрадном оркестре, играя также на фортепиано. В возрасте 15 лет, увлекшись джазом, Шуфутинский начал выступать в московских кафе с различными ансамблями. Он окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М.М. Ипполитова-Иванова, где изучал дирижирование, хоровое дирижирование и преподавание музыки и пения.
Интересно, что в одно время с ним и по тем же специальностям в училище училась Алла Пугачева. Шуфутинский вспоминает, как они с Пугачевой иногда собирались у нее дома, чтобы выпить бутылочку вина, пока ее родные были не дома.
Его песни звучали не только в отечественных сериалах, но и в голливудских фильмах, таких как «Москва слезам не верит», «Красный жар» и «Толстяк как вор». С 2002 по 2023 год Шуфутинский ежегодно становился лауреатом премии «Шансон года». В 1997 году он был награжден премией «Серебряная калоша» за значительный вклад в искусство. В 2013 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.