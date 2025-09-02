Актер сериала «Кадетство» Головин лишился автомобиля из-за неуплаты микрозайма
Российский актер Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство» и фильму «Сволочи», потерял свой автомобиль в связи с долгом по микрокредиту. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.
По информации, Головин взял у микрокредитной компании «Страна Экспресс» займ на 366 месяцев под очень высокий процент — 99% годовых. В рамках договора он заложил свой автомобиль как залог.
Однако актёр не выполнял обязательств по выплате кредита, просрочив платежи более чем на год. В результате компания подала в суд требования о взыскании долга и обращения взыскания на заложенное имущество.
Суд полностью удовлетворил иск, и решение о взыскании автомобиля уже вступило в силу. Головин не присутствовал на судебном заседании, и на данный момент в отношении него начаты исполнительные производства, в том числе по сбору штрафов за нарушения правил дорожного движения — на сумму около 1,5 тысячи рублей.
Читайте также: