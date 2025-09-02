Актер сериала «Кадетство» Головин лишился автомобиля из-за неуплаты микрозайма

02 сентября 2025, 06:14

Александр Головин (Фото: Instagram* @s.a.n.e.k13)

Российский актер Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство» и фильму «Сволочи», потерял свой автомобиль в связи с долгом по микрокредиту. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.