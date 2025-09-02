Валерий Меладзе задонатит ВСУ часть гонорара за тур без своего ведома
Известный исполнитель Валерий Меладзе отправит часть своего гонорара на поддержку ВСУ без своего ведома. Причиной являются организаторы тура певца в Европе, у которых проукраинские настроения.
Как сообщает telegram-канал Mash, тур Меладзе в Европе организует Best Events Europe. В пользовательском договоре фирмы указана компания Bravo Eventos SL, которой руководит Владимир Брумберг. После начала СВО он начал активно продвигать украинских артистов и устраивает мероприятия против спецоперации. Изначально специализацией Брумберга была организация концертов для русскоязычной аудитории.
Как оказалось, Владимир ведет свои соцсети на украинском языке и и удалил весь контент связанный с РФ. У него есть второй проект Bravo Vip, который как раз и продвигает украинских звезд. При этом все вышеуказанные проекты используют те же документы и информацию для покупателей.
Как мы уже писали, организацией тура Меладзе в Европе занимается Best Events Europe. Сам Валерий устраивает концерты в честь 30-летия творческой деятельности и 60-летия со дня рождения. Так как тур организует проект Брумберга, то можно судить, что доход от мероприятий будет направлен на помощь ВСУ. Тем более Владимир уже устраивал благотворительные концерты на поддержку украинской армии неоднократно.
Читайте также: