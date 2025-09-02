Валерий Меладзе задонатит ВСУ часть гонорара за тур без своего ведома

02 сентября 2025, 11:54

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Известный исполнитель Валерий Меладзе отправит часть своего гонорара на поддержку ВСУ без своего ведома. Причиной являются организаторы тура певца в Европе, у которых проукраинские настроения.