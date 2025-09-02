Дочь Валерия Меладзе оплатила автомобильные штрафы после публикации в интернете

02 сентября 2025, 12:13

Арина Меладзе (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

22-летняя дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина оплатила все автомобильные штрафы после того, как новость о них распространилась в сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.