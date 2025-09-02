Дочь Валерия Меладзе оплатила автомобильные штрафы после публикации в интернете
22-летняя дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина оплатила все автомобильные штрафы после того, как новость о них распространилась в сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, девушка оказалась злостной нарушительницей ПДД: с момента получения водительских прав она накопила в общей сложности 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей. Звездной наследнице оставалось погасить шесть из них, в том числе за превышение скорости, но она этого не сделала. В итоге судебные приставы открыли против нее исполнительное производство и начали розыск. Известно, что молодая автоледи является владелицей кроссовера Mercedes GLA красного цвета.
Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе во время концерта в Батуми спел с двумя юными поклонницами, которые развлекли его откровенным танцем.
Читайте также: