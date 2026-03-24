«Я либо иду к Тиграше...»: Симоньян впервые озвучила шокирующую правду о смерти Кеосаяна, болезни ребенка и тайной коме

24 марта 2026, 12:33

В интервью программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борису Корчевникову Маргарита Симоньян раскрыла подробности, касающиеся даты смерти Тиграна Кеосаяна. Журналистка заявила, что в действительности ее супруг скончался не 26 сентября 2025 года, как значится в официальных документах, а на несколько месяцев раньше — 21 декабря 2024 года. С чем связано расхождение в датах, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знала, но молилась: Маргарита Симоньян о последнем годе жизни мужа Две даты смерти Как девять месяцев в больничной палате изменили Маргариту Симоньян Повороты судьбы Маргариты Симоньян спустя полгода после смерти мужа

Знала, но молилась: Маргарита Симоньян о последнем годе жизни мужа

«Тигран был в такой коме, из которой не выходят. Всё это я знала с самого начала, но всё равно ходила к нему каждый день, читала ему стихотворения, рассказывала новости, молилась с ним и читала ему Библию. И ведь сейчас я скучаю даже по этому. Это просто какой-то сюр, что я скучаю по времени, когда просто могла прийти к нему в палату. Ведь он тогда там лежал, иногда открывал глаза и смотрел»,— со слезами на глазах говорила Симоньян в студии у Корчевникова.

Две даты смерти

«Я провела этот месяц на коленях, молилась, просила, чтобы минула чаша сия всю нашу семью. Но промысел Божий нам неизвестен. А до этого я была самой счастливой женщиной на планете»,— сообщила Симоньян в интервью Борису Корчевникову.



«Это было утро. Он ушёл уже 21 декабря. Мне сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью — по западным протоколам людей в таких случаях отключают. Это тот самый случай, когда невозможно ничего сделать. Когда физически он уже ушел, а тело… И я уже 9 месяцев жила в этом горе»,— со слезами говорит Маргарита.

Как девять месяцев в больничной палате изменили Маргариту Симоньян

«Когда Тигран ушёл в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает... Просто катастрофа»,— произнесла Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым.

«Знаешь, так происходит, будто организм говорит: «Ты не хочешь жить, тебе в этих обстоятельствах тяжело. Окей, я тебя понял, тогда мы включаем программу самоликвидации. Ты не хочешь жить, мы уходим с тобой». Но я позволить себе такого не могу, трое детей маленьких, свекровь живет со мной – она лишилась обоих сыновей, у нее остались только невестки. Мы как две кукушки плачем, вспоминаем»,— поделилась Маргарита.

«Я собрала мам, сестёр, подруг, сказала, что так и так, будем бороться, сколько будет возможности. Я делаю всё. Врачи говорят, что это лечение в лучшем случае на 5 лет – если за 5 лет со мной ничего не случится, то дай Бог. А если случится, то я не ропщу, такова воля Господа»,— поделилась Маргарита Симоньян.

О своём диагнозе она не сказала и Тиграну, когда регулярно приходила к нему пока он был в коме. Как пояснила телеведущая, ей не хотелось его тревожить.

«Нет, я не сказала Тиграну, который был в коме всё это время, про всё это. Он в коме был еще 25 дней после того, как я узнала про диагноз. Да, я понимала, что он не слышит и не понимает, ну… А вдруг? Зачем его расстраивать. Он ничем не может мне помочь, а так он узнает и… Чтобы у него совсем разорвалось сердце? Так он хотя бы уходил с мыслью, что дети остаются со мной, что всё прикрыто, что я молодая, успешная, трезвомыслящая, сильная, что я всё вытяну. А тут на тебе — у мамы рак за три недели до того, как отца не стало. Это как вообще?»,— старалась держаться Маргарита.

Повороты судьбы Маргариты Симоньян спустя полгода после смерти мужа

«Врагу не пожелаешь всего этого. Да и в это невозможно поверить. Два года назад я была самой счастливой женщиной на Земле, а сейчас я онкобольная вдова с тремя маленькими детьми. Расскажите мне о поворотах сюжета»,— сказала немного грустно Маргарита.

«Лаура говорит, что это единственное, что её удерживает – она просто живет этим», – подчеркнула Маргарита.

«У нас два дома — и в оба дома стал приходить большой импозантный чёрный кот. Мы его просим зайти в сам дом, но он не идёт, не живет с нами. И в Сочи, и здесь — почти одинаковый кот. Как будто Тиграша мне присылает их, чтобы я не грустила»,— проговорила знаменитость.

«Тигран — это душа, сердце и смех нашего дома. А теперь рояль молчит, никто не смеётся. Мы в черном, я не готовлю. Жду пока Господь отдаст в отношении меня свое последнее распоряжение. Но я не могу без этого человека и мне ничего не нужно кроме него. Я и на похоронах это сказала, прочитав стихи: «Я не могу без тебя жить, мне и моря без тебя сушь». Какая развилка у меня сейчас — я либо иду к Тиграше, либо остаюсь с детьми»,— поделилась журналистка в шоу «Судьба человека».