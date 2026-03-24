«Я либо иду к Тиграше...»: Симоньян впервые озвучила шокирующую правду о смерти Кеосаяна, болезни ребенка и тайной коме
В интервью программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борису Корчевникову Маргарита Симоньян раскрыла подробности, касающиеся даты смерти Тиграна Кеосаяна. Журналистка заявила, что в действительности ее супруг скончался не 26 сентября 2025 года, как значится в официальных документах, а на несколько месяцев раньше — 21 декабря 2024 года. С чем связано расхождение в датах, читайте в материале «Радио 1».
Знала, но молилась: Маргарита Симоньян о последнем годе жизни мужаО том, что Тигран Кеосаян имел проблемы со здоровьем, знали многие. Режиссёр не раз оказывался в больнице, а к декабрю 2024 года перенёс инфаркт. Маргарита Симоньян призналась, что призывала супруга внимательнее относиться к себе и отказаться от вредных привычек, в частности от курения, однако он её не слушал. В последний год жизни Кеосаян много работал на телевидении и был занят в работе над новым фильмом.
Как рассказала Симоньян, в конце декабря 2024-го она специально освободила график, чтобы они вместе с мужем занялись прочтением её книги «В начале было слово — в конце будет цифра». Она полностью доверяла вкусу Тиграна и рассчитывала на его профессиональные советы. Для этого с 20 декабря по 1 января у них был запланирован совместный отпуск.
20 декабря 2024 года всё шло своим чередом: семья занималась повседневными делами и уже строила планы на Новый год. Однако уже на следующий день Кеосаяну внезапно стало плохо — его экстренно госпитализировали. Информация о его госпитализации в те дни в СМИ не появлялась. Лишь под Рождество 2025 года несколько телеграм-каналов сообщили, что телеведущий и режиссёр находится в больнице.
Позже эту информацию подтвердила Ксения Собчак, уточнив, что ранее она не освещала эту тему по этическим соображениям. При этом журналистка подчеркнула, что состояние ведущего «Международной пилорамы» было крайне тяжелым.
После того как информация попала во все СМИ, Маргарита Симоньян вышла на связь и обратилась к общественности с просьбой молиться за ее мужа. Как позже выяснилось, на тот момент она уже знала, что любимый супруг не выживет.
«Тигран был в такой коме, из которой не выходят. Всё это я знала с самого начала, но всё равно ходила к нему каждый день, читала ему стихотворения, рассказывала новости, молилась с ним и читала ему Библию. И ведь сейчас я скучаю даже по этому. Это просто какой-то сюр, что я скучаю по времени, когда просто могла прийти к нему в палату. Ведь он тогда там лежал, иногда открывал глаза и смотрел»,— со слезами на глазах говорила Симоньян в студии у Корчевникова.
Две даты смертиНет точных сведений о том, что именно произошло с Тиграном Кеосаяном. Однако по некоторым косвенным данным можно сделать вывод, что у режиссера вновь возникли проблемы с сердцем, а ухудшение состояния пришлось как раз на декабрь 2024 года. Также до конца не понятно — впал ли Кеосаян в кому мгновенно или это произошло не сразу.
Известно другое: несмотря на то что Маргарита Симоньян утверждает, будто «с самого начала знала, что он не выживет», она продолжала надеяться на благополучный исход и верила в чудеса современной медицины.
«Я провела этот месяц на коленях, молилась, просила, чтобы минула чаша сия всю нашу семью. Но промысел Божий нам неизвестен. А до этого я была самой счастливой женщиной на планете»,— сообщила Симоньян в интервью Борису Корчевникову.На церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном Лариса Долина и Николай Цискаридзе поделились, что навещали режиссера в больнице и какое-то время находились рядом с ним. Ректор Вагановской академии признался, что никогда в жизни не видел человека в таком состоянии. По его словам, Кеосаян периодически открывал глаза и даже пытался приподняться — складывалось полное впечатление, что он в сознании.
Как теперь утверждает Маргарита Симоньян, в тот момент муж уже фактически был мертв, поскольку поражение мозга оказалось слишком тяжелым. В других подобных случаях, по её словам, пациента уже отключили бы от аппаратов жизнеобеспечения.
В студии телеканала «Россия» она также вспомнила, как 26 сентября ей позвонили из больницы и сообщили, что муж скончался.
«Это было утро. Он ушёл уже 21 декабря. Мне сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью — по западным протоколам людей в таких случаях отключают. Это тот самый случай, когда невозможно ничего сделать. Когда физически он уже ушел, а тело… И я уже 9 месяцев жила в этом горе»,— со слезами говорит Маргарита.
Как девять месяцев в больничной палате изменили Маргариту СимоньянРанее в своих публикациях Маргарита Симоньян рассказывала, что первые месяц-два фактически жила в больнице, укладываясь рядом с койкой мужа. Она не могла смириться с тем, что у неё отняли самого близкого, родного и дорогого человека.
Журналистка призналась, что продолжала бы находиться в больнице, если бы не известие о тяжелом диагнозе одного из детей. Именно это, по словам Симоньян, вывело её из состояния шока и заставило вернуться к реальности.
«Когда Тигран ушёл в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает... Просто катастрофа»,— произнесла Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым.Незадолго до комы мужа она уже проходила обследование и была абсолютно здорова. Маргарита призналась, какой была её первая реакция на страшный диагноз. Услышав его, она не смогла сдержать истерический смех — настолько неожиданным и чудовищным показалось ей это известие. Симоньян просто отказывалась верить, что все это происходит с ней.
Она была уверена в том, что никогда не столкнётся с чем-то серьёзным и страшным, потому что женщины в её роду не знали онкологии и жили до глубокой старости.
Находясь в больнице рядом с мужем, Маргарита решила заодно проверить свое самочувствие, и тогда врачи ошеломили ее диагнозом — рак. Сейчас она осознает, что стремительная форма заболевания спровоцирована тяжёлыми переживаниями за супруга.
«Знаешь, так происходит, будто организм говорит: «Ты не хочешь жить, тебе в этих обстоятельствах тяжело. Окей, я тебя понял, тогда мы включаем программу самоликвидации. Ты не хочешь жить, мы уходим с тобой». Но я позволить себе такого не могу, трое детей маленьких, свекровь живет со мной – она лишилась обоих сыновей, у нее остались только невестки. Мы как две кукушки плачем, вспоминаем»,— поделилась Маргарита.Как призналась телеведущая, трое её детей до сих пор не знают о том, что у неё рак. Сами они вряд ли смогут о чём-то догадаться, поскольку она запрещает им смотреть телевизор.
«Я собрала мам, сестёр, подруг, сказала, что так и так, будем бороться, сколько будет возможности. Я делаю всё. Врачи говорят, что это лечение в лучшем случае на 5 лет – если за 5 лет со мной ничего не случится, то дай Бог. А если случится, то я не ропщу, такова воля Господа»,— поделилась Маргарита Симоньян.
О своём диагнозе она не сказала и Тиграну, когда регулярно приходила к нему пока он был в коме. Как пояснила телеведущая, ей не хотелось его тревожить.
«Нет, я не сказала Тиграну, который был в коме всё это время, про всё это. Он в коме был еще 25 дней после того, как я узнала про диагноз. Да, я понимала, что он не слышит и не понимает, ну… А вдруг? Зачем его расстраивать. Он ничем не может мне помочь, а так он узнает и… Чтобы у него совсем разорвалось сердце? Так он хотя бы уходил с мыслью, что дети остаются со мной, что всё прикрыто, что я молодая, успешная, трезвомыслящая, сильная, что я всё вытяну. А тут на тебе — у мамы рак за три недели до того, как отца не стало. Это как вообще?»,— старалась держаться Маргарита.
Повороты судьбы Маргариты Симоньян спустя полгода после смерти мужа26 марта — полгода со дня смерти Тиграна Кеосаяна.
«Врагу не пожелаешь всего этого. Да и в это невозможно поверить. Два года назад я была самой счастливой женщиной на Земле, а сейчас я онкобольная вдова с тремя маленькими детьми. Расскажите мне о поворотах сюжета»,— сказала немного грустно Маргарита.Симоньян поделилась, что пишет роман, посвященный их с Тиграном Кеосаяном отношениям. Произведение получило название «Не первая любовь. Исповедь в горе и радости». Основная часть книги уже написана, и каждую главу вместе с каждым абзацем автор читает своей свекрови Лауре — женщине, которую она называет второй мамой.
«Лаура говорит, что это единственное, что её удерживает – она просто живет этим», – подчеркнула Маргарита.Она продолжает говорить о муже в настоящем времени — например, «мы придумали», когда речь заходит о премии имени Кеосаяна. Кроме того, журналистка замечает мистические события, которые происходят после ухода любимого.
«У нас два дома — и в оба дома стал приходить большой импозантный чёрный кот. Мы его просим зайти в сам дом, но он не идёт, не живет с нами. И в Сочи, и здесь — почти одинаковый кот. Как будто Тиграша мне присылает их, чтобы я не грустила»,— проговорила знаменитость.Маргарита Симоньян признается: с уходом Тиграна умерла часть её души. Она до сих пор не представляет, как сможет существовать без него.
«Тигран — это душа, сердце и смех нашего дома. А теперь рояль молчит, никто не смеётся. Мы в черном, я не готовлю. Жду пока Господь отдаст в отношении меня свое последнее распоряжение. Но я не могу без этого человека и мне ничего не нужно кроме него. Я и на похоронах это сказала, прочитав стихи: «Я не могу без тебя жить, мне и моря без тебя сушь». Какая развилка у меня сейчас — я либо иду к Тиграше, либо остаюсь с детьми»,— поделилась журналистка в шоу «Судьба человека».Несмотря на тяжёлую болезнь, телеведущая продолжает активно работать и заниматься общественной деятельностью.