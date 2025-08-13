«Я понял, что конец близок»: дайвер Крис Лемонс прожил 35 минут на дне моря и рассказал о своих ощущениях
Подводные работы — одна из самых опасных профессий в мире, где любая ошибка или технический сбой может стоить жизни. Но в истории британского дайвера Криса Лемонса произошёл случай, который врачи и инженеры до сих пор называют чудом. В сентябре 2012 года он оказался на дне Северного моря без воздуха, тепла и связи, имея всего несколько минут кислорода, однако ему удалось выжить. Что с ним произошло и почему он не погиб, расскажет «Радио 1».
Биография и карьера Криса ЛемонсаКрис Лемонс — британский профессиональный водолаз насыщения, специалист по глубоководным техническим работам.
Он родился в Эдинбурге, вырос в Кембридже (Великобритания). До 2022 года Лемонс продолжал выполнять сложнейшие подводные миссии, после чего перешёл на руководящую должность IMCA Diving Supervisor, занимаясь организацией и контролем водолазных операций, а также выступая с лекциями по вопросам подготовки, безопасности и управления рисками.
Инцидент в сентябре 2012 годаВ сентябре 2012 года Лемонс входил в состав бригады, выполнявшей ремонт трубопровода на глубине около 100 метров в районе нефтяного месторождения Хантингтон, недалеко от Абердина (Шотландия). Он был подключён к судну Bibby Topaz через умбиликал — специальный кабель, обеспечивающий подачу воздуха, электроэнергии, обогрева и связи.
Во время работ произошёл сбой системы динамического позиционирования, и судно начало дрейфовать. Умбиликал натянулся и был повреждён, оставив Лемонса без подачи воздуха, тепла и связи. У него остался только аварийный баллон с запасом дыхательной смеси на 5–6 минут.
35 минут без воздухаПо словам Лемонса, он сразу понял, что ситуация критическая.
«Я очень быстро понял, что конец близок. Я смог принять это. Лёжа там, на дне, я отдавал себе отчет, что шансов на спасение нет. Я думал о своей семье, о своей невесте и о том, какой переполох вызовет моя гибель, пока не потерял сознание», — вспоминал он.Коллеги Криса Дэвид Юаса и Дункан Олкок немедленно начали поиски, ориентируясь в условиях нулевой видимости. Они искали Лемонса около 30 минут, полагая что найдут уже мертвое тело. Однако подключив его к подаче воздуха, спасатели с удивлением увидели, что он сделал несколько вдохов и начал приходить в себя. С момента отключения подачи кислорода прошло примерно 35 минут — невероятно долгий срок, при котором мозг обычно получает необратимые повреждения.
Лемонс считает, что на выживание повлияло быстрое охлаждение организма в ледяной воде, что замедлило обмен веществ и снизило потребление кислорода. После проведения сердечно-лёгочной реанимации Лемонс полностью восстановился и уже через три недели вернулся к работе. Вскоре он женился на своей невесте Мораг Мартин, а позже стал отцом.
Последствия и изменения в отраслиИнцидент стал причиной пересмотра правил безопасности подводных работ. С этого момента каждому водолазу начали выдавать аварийный баллон с запасом воздуха минимум на 40 минут, а шланги снабжения стали окрашивать в разные цвета для лучшей видимости под водой.
«Последний вздох» и мировая известностьИстория выживания Криса Лемонса легла в основу документального фильма Last Breath («Последний вздох»), снятого британской студией Dogwoof и вышедшего в 2019 году.
В 2025 году ожидается художественная адаптация этой истории. Фильм подробно воссоздаёт события 18 сентября 2012 года, от момента сигнала тревоги до момента спасения, передавая напряжение и драматизм одной из самых невероятных историй выживания в истории подводных работ.