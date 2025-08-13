Вирусолог: лихорадка чикунгунья «сгибает от боли» и опасна для пожилых

13 августа 2025, 01:33

Фото: Istock/demaerre

Лихорадка чикунгунья вызывает изнуряющую боль в суставах, заставляя пациентов буквально «сгибаться», предупредил вирусолог Виктор Зуев, отметив особые риски для пожилых и беременных при поездках в тропики.