Вирусолог: лихорадка чикунгунья «сгибает от боли» и опасна для пожилых
Лихорадка чикунгунья вызывает изнуряющую боль в суставах, заставляя пациентов буквально «сгибаться», предупредил вирусолог Виктор Зуев, отметив особые риски для пожилых и беременных при поездках в тропики.
Название болезни происходит из африканского диалекта. «Чикунгунья» — «согнутый», что отражает ключевой симптом: невыносимые суставные боли. После инкубационного периода 2-7 дней температура резко поднимается до 40°C, сопровождаясь мышечными болями и сыпью. Хотя летальность низка, вирус опасен осложнениями — артрит может длиться месяцами, а у 10% пациентов переходит в хроническую форму.
Роспотребнадзор фиксирует вспышку болезни в китайской провинции Гуандун, где за июль выявлено 128 случаев. В России завозных инфицированных нет, но риск растёт из-за туризма в Азию и Африку. Группы особого риска — люди старше 65 лет и беременные: у них чаще развиваются неврологические осложнения и геморрагический синдром.
Профилактика включает борьбу с комарами-переносчиками: использование репеллентов, москитных сеток, уничтожение стоячей воды. При симптомах после поездки в тропики (лихорадка + боль в суставах) необходимо срочно обратиться к врачу — специфического лечения нет, терапия симптоматическая.
