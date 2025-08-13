Японские ученые раскрыли секрет омоложения

13 августа 2025, 01:09

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Регулярные физические нагрузки не только замедляют биологическое старение на клеточном уровне, но и способны частично обращать его вспять, доказали исследователи из Университета Тохоку, проанализировавшие эпигенетические изменения у людей и животных.