Японские ученые раскрыли секрет омоложения
Регулярные физические нагрузки не только замедляют биологическое старение на клеточном уровне, но и способны частично обращать его вспять, доказали исследователи из Университета Тохоку, проанализировавшие эпигенетические изменения у людей и животных.
Ученые под руководством Такудзи Кавамуры обнаружили, что структурированные тренировки — систематические, целенаправленные и повторяющиеся — максимально влияют на эпигенетические часы.
Эти молекулярные механизмы оценивают старение через уровень метилирования ДНК, отражающий износ клеток. У людей, выполнявших 8-недельный комплекс аэробных и силовых упражнений, биологический возраст сократился на 2 года, а у мышей силовые тренировки снизили возрастные изменения мышц.
Эффект распространяется на ключевые органы: физическая активность замедляет старение сердца, печени, жировой ткани и кишечника. У олимпийских спортсменов, как показали данные, молекулярное старение происходит медленнее, чем у обычных людей, благодаря долговременной защите теломеров — защитных «колпачков» на концах хромосом.
Исследования в журнале Circulation подтверждают: интенсивные нагрузки активируют теломеразу, стабилизируя теломеры и предотвращая гибель клеток.
