Россиянам рассказали, как изменится расчет среднего заработка с сентября

13 августа 2025, 07:48

Фото: iStock/Vershinin

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый порядок определения средней заработной платы, который, по словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, содержит несколько значительных плюсов для работников. Об этом пишет РИА Новости.





Одним из ключевых изменений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений, что, безусловно, положительно скажется на доходах трудящихся. Кроме того, вводится новое правило для расчета среднего заработка при выплате выходного пособия: он будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок будет рассчитываться на основе среднего часового заработка и среднего числа рабочих часов в месяце.



Нилов подчеркнул, что в остальных случаях правила расчета останутся прежними. Например, для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок будет исчисляться путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). Парламентарий также отметил, что новый документ отменяет все устаревшие нормативно-правовые акты в этой области.





«Все освежили, все обновили. Все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее», — добавил Нилов.