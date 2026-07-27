Стало известно, почему родителям стоит искать врача-педиатра до родов

27 июля 2026, 13:35

Фото: Istock/Chainarong Prasertthai

Обозреватель Людмила Кузнецова заявила, что незнание детских болезней не освобождает родителей от ответственности. Она дала совет познакомиться с участковым педиатром ещё до рождения ребёнка.





В статье газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кузнецова рассказала, как в панике измазала месячного сына зелёнкой и мазями из-за акне новорождённых, хотя состояние прошло бы само. Со вторым ребёнком она ела всё, кроме цитрусовых, шоколада и мёда, и не увидела проблем.

«Незнание детских болезней не освобождает родителей от ответственности. И, к сожалению, разные бабушкины методы, проверенные годами, равно как и советы из интернета, могут только усугубить ситуацию. Основой и опорой в вопросах здоровья ребёнка должен быть врач-педиатр. Поэтому если у вас есть возможность познакомиться с вашим участковым педиатром до рождения ребёнка — сделайте это обязательно», — заявила Людмила.