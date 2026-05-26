Психолог назвал неочевидный способ снижения стресса

26 мая 2026, 14:00

Психолог Зберовский: Хождение босиком помогает снизить стресс

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Отвлечься от навязчивых мыслей и снизить уровень стресса поможет хождение босиком по различным поверхностям. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.





По его словам, на стопах расположены нервные окончания-сенсоры, которые считывают и передают информацию в мозг. Именно поэтому прогулки без обуви по траве, песку, газону и даже домашнему ковру очень полезны.





«Для человека, находящегося в состоянии психологического напряжения, депрессии или стресса, перенос фокуса внимания на стопы, концентрация на физических ощущениях помогают переключиться с внутреннего дискомфорта и настроиться на позитив. Это дает мозгу новую информацию. Кроме того, человек начинает полнее ощущать окружающий мир и природу», — отметил Зберовский в разговоре с изданием «Абзац».

«У таких людей, которые долго или никогда не были на море, открываются глаза на мир. Оказывается, жизнь может быть красивой, с удовольствиями и наслаждениями. И, конечно, у кого-то возникает порыв уволиться», — уточнила специалист.