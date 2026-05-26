Психолог назвал неочевидный способ снижения стресса

Психолог Зберовский: Хождение босиком помогает снизить стресс
Отвлечься от навязчивых мыслей и снизить уровень стресса поможет хождение босиком по различным поверхностям. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.
По его словам, на стопах расположены нервные окончания-сенсоры, которые считывают и передают информацию в мозг. Именно поэтому прогулки без обуви по траве, песку, газону и даже домашнему ковру очень полезны.
«Для человека, находящегося в состоянии психологического напряжения, депрессии или стресса, перенос фокуса внимания на стопы, концентрация на физических ощущениях помогают переключиться с внутреннего дискомфорта и настроиться на позитив. Это дает мозгу новую информацию. Кроме того, человек начинает полнее ощущать окружающий мир и природу», — отметил Зберовский в разговоре с изданием «Абзац».
Психолог добавил, что хождение босиком полезно не только людям в состоянии стресса, а и вообще всем. Однако он предупредил, что гулять стоит на безопасных поверхностях во избежание травм.
При этом клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT, что часто люди, которые долго не были в отпуске, после отдыха на море хотят уволиться с работы.
«У таких людей, которые долго или никогда не были на море, открываются глаза на мир. Оказывается, жизнь может быть красивой, с удовольствиями и наслаждениями. И, конечно, у кого-то возникает порыв уволиться», — уточнила специалист.
Она пояснила, что уволиться в основном хотят те работники, которые были недовольны своей работой. Если же работа ранее приносила удовольствие, а после отпуска на море резко захотелось уволиться, Абравитова посоветовала взять еще пару дней за свой счет, чтобы все хорошо обдумать.