День Авдотьи Малиновки 17 августа: Как не лишиться достатка на год и сохранить красоту, народные приметы
17 августа в народном календаре отмечается День Авдотьи Малиновки или, как его еще называли, Авдотья Огуречница. Праздник получил такое название из-за того, что в это время в старину завершался последний сбор огурцов. Православные христиане в это время чтут преподобномученицу Евдокию Римляныню. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До принятия христианства на Руси 17 августа (по старому стилю — 4 августа) отмечался как день проводов лета и подготовки к осенним работам. В этот период завершался сбор урожая огурцов, малины и других даров природы, что делало его важным аграрным праздником.
С приходом христианства на Русь языческие традиции постепенно слились с церковными. День 17 августа стал ассоциироваться с памятью преподобномученицы Евдокии Римляныни (в народе — Авдотьи), жившей в IV веке.
Житие святой повествует о знатной римлянке, попавшей в плен к персидскому царю Сапору II за исповедание христианства. Несмотря на пытки и угрозы, она отказалась отречься от веры, за что была обезглавлена. Её стойкость и преданность вере сделали её символом духовной силы.
Традиции дня
Славяне связывали этот день с поклонением земле и природным духам, задабривая их обрядами и подношениями. Особое внимание уделялось малине — ягоде, считавшейся символом плодородия и здоровья. Её сбор сопровождался ритуалами, призванными обеспечить хороший урожай в будущем году. Также существовало поверье, что после этой даты огурцы «становятся кривыми и горькими», поэтому их старались убрать вовремя. Оставшиеся овощи шли на засолку, а ботву складывали в компост.
В этот день женщины и дети отправлялись в лес за дикой малиной, которая, по поверьям, обладала особыми целебными свойствами. Богатый урожай ягод предвещал хороший урожай хлеба в следующем году. Из малины варили варенье, делали настойки и лечебные отвары. Помимо малины, заготавливали листья зверобоя, которые сушили и развешивали в доме как оберег от злых духов. Также собирали чеснок и лук, которые использовали в засолке огурцов.
Православные верующие в этот день посещали храм, где молились святой Евдокии, прося у неё стойкости в вере, защиты от гонений и помощи в семейных делах. Особенно к ней обращались вдовы и одинокие люди, считая её заступницей перед Богом.
Что нельзя делать 17 августа
17 августа, в день памяти святой Евдокии Римляныни, наши предки соблюдали особые запреты, продиктованные как церковными уставами, так и многовековыми народными поверьями. Этот переходный период между летом и осенью считался временем, когда любая оплошность могла обернуться серьезными последствиями.
Крестьяне строго следили за финансами. Ни брать, ни давать в долг в этот день было нельзя, иначе весь год пройдёт в бедности. Даже обычные торговые сделки откладывали, боясь финансовых потерь.
В семьях особенно чтили старших: споры с пожилыми людьми могли навлечь неуважение в будущем. Особые ограничения касались девушек. Им запрещалось умываться обычной водой — только малиновым отваром, чтобы «не смыть красоту». Свидания 17 августа сулили обман и несерьёзные отношения, а чёрная одежда предвещала «чёрную полосу» в жизни.
Также был запрет на скоромную пищу (мясо, молоко, яйца) — 17 августа приходится на строгий постный период перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Приметы
- Ясный день — к тёплому ноябрю.
- Дождь с утра — к ранней осени.
- Туман над лесом — к грибному урожаю.