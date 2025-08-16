16 августа 2025, 15:16

Фото: istockphoto/ DedMityay

17 августа в народном календаре отмечается День Авдотьи Малиновки или, как его еще называли, Авдотья Огуречница. Праздник получил такое название из-за того, что в это время в старину завершался последний сбор огурцов. Православные христиане в это время чтут преподобномученицу Евдокию Римляныню. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 17 августа Приметы



История праздника

Фото: istockphoto/ DedMityay



Традиции дня

Фото: istockphoto/ Lukasz Jasionowski



Что нельзя делать 17 августа

Фото: istockphoto/ lesichkadesign



Приметы