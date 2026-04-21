«Ячмень, грязные руки и авитаминоз»: Офтальмолог перечислил весенние правила гигиены глаз
Офтальмолог Казанцев: микротравмы в глазах приводят к опасным инфекциям
С приходом тепла мы чаще бываем на улице, трогаем лицо после транспорта, подхватываем пыль и споры деревьев. В итоге — красные, гноящиеся глаза, ячмени и конъюнктивиты.
Офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции, и объяснил, какие продукты реально поддержат зрение после зимы.
«Когда мы чешем глаза или даже веки, мы травмируем кожу или роговицу. Микротравмы становятся входными воротами для инфекции, что приводит к ячменям, кератитам и другим осложнениям. Нужно обязательно пользоваться влажными антибактериальными салфетками после общественного транспорта до того, как прикоснулись к лицу», — сказал он.
Что нельзя делать:
- Греть глаз — никаких тёплых компрессов, это усугубляет процесс;
- Тереть веки;
- Использовать народные средства — ни сок алоэ, ни чайную заварку, ни подорожник;
- Делать повязки и компрессы из ткани;
- Носить контактные линзы на время любого заболевания глаз.
Многие боятся, что зимний дефицит витаминов сильно ударит по зрению. По словам офтальмолога, изменения наступают только при очень длительном дефиците. Тем не менее, поддержать глаза стоит.
«Шпинат, тёмно-зелёные листовые овощи, руккола, петрушка, укроп — всё это источники лютеина. Жёлтые и оранжевые фрукты — морковь, тыква, сладкий перец — содержат бета-каротин», — посоветовал он.