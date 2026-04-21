«Ячмень, грязные руки и авитаминоз»: Офтальмолог перечислил весенние правила гигиены глаз

21 апреля 2026, 10:59

Офтальмолог Казанцев: микротравмы в глазах приводят к опасным инфекциям

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

С приходом тепла мы чаще бываем на улице, трогаем лицо после транспорта, подхватываем пыль и споры деревьев. В итоге — красные, гноящиеся глаза, ячмени и конъюнктивиты.





Офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции, и объяснил, какие продукты реально поддержат зрение после зимы.





«Когда мы чешем глаза или даже веки, мы травмируем кожу или роговицу. Микротравмы становятся входными воротами для инфекции, что приводит к ячменям, кератитам и другим осложнениям. Нужно обязательно пользоваться влажными антибактериальными салфетками после общественного транспорта до того, как прикоснулись к лицу», — сказал он.

Что нельзя делать:

Греть глаз — никаких тёплых компрессов, это усугубляет процесс;

Тереть веки;

Использовать народные средства — ни сок алоэ, ни чайную заварку, ни подорожник;

Делать повязки и компрессы из ткани;

Носить контактные линзы на время любого заболевания глаз.

«Шпинат, тёмно-зелёные листовые овощи, руккола, петрушка, укроп — всё это источники лютеина. Жёлтые и оранжевые фрукты — морковь, тыква, сладкий перец — содержат бета-каротин», — посоветовал он.