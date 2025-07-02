«Ядерный процесс»: Врач назвала неожиданную опасность солнечных лучей
Врач Соломатина: загар разрушает клеточную мембрану кожи
Лето — сезон загара, однако многие сопротивляются этому процессу, считая, что солнечные лучи содержат ультрафиолет, способный привести к различным заболеваниям и даже к раку кожи.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что летний загар приносит больше вреда, чем пользы.
«Солнечный лучи, проникая в кожу, начинают буквально рвать молекулы и воздействуют на наш генетический аппарат — ДНК. Можно порвать себе генетику ожогом или обычным подобным излучением. Клетка будет умирать — это как ядерный процесс, цепная реакция», — сказала она.
По ее словам, при использовании мазей и кремов все равно происходят повреждения, поэтому задача организма выделить меланин в глубину и на поверхность кожи.
«Свободные радикалы повреждают клеточною мембрану, обезвоживают кожу и провоцируют окислительный стресс для организма. Нам нужна гиалуроновая кислота, Омега-3, холестерин. Здесь помогают морепродукты, ягоды, рыба, фрукты. Также у нас имеется защита антиоксидантная — внутренне встроенная, но надо, чтобы она вовремя включилась», — отметила врач.