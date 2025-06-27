Врач назвал продукты, провоцирующие постоянную усталость

27 июня 2025, 15:26

Терапевт Хухрев: кофе и быстрые углеводы могут привести к постоянной усталости

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Избыточное употребление кофе и быстрых углеводов могут привести к постоянному недостатку энергии. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.







«Всплеск энергии дают углеводы. Однако при употреблении быстрых, например, овсянки, скачок происходит достаточно резко и вскоре может быстро смениться "провалом". Поэтому нужно отдавать предпочтение медленным углеводам, которые содержатся в той же перловке», — рассказал Хурев в беседе с «Москвой 24».

«Например, в обезжиренном твороге содержится примерно 20 г белка и 1 г жира. И, конечно, с точки зрения диеты никакого вреда такой продукт нанести не может. Однако если взять обезжиренный, но сладкий йогурт, то в нем может содержаться 0,5 г жира, 2,5-3,5 г белка на 100 г продукта, и очень большое количество углеводов в виде сахаров. То же самое касается, например, и обезжиренного мороженого», — подчеркнула Устинова.