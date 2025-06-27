Врач назвал продукты, провоцирующие постоянную усталость
Терапевт Хухрев: кофе и быстрые углеводы могут привести к постоянной усталости
Избыточное употребление кофе и быстрых углеводов могут привести к постоянному недостатку энергии. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
«Всплеск энергии дают углеводы. Однако при употреблении быстрых, например, овсянки, скачок происходит достаточно резко и вскоре может быстро смениться "провалом". Поэтому нужно отдавать предпочтение медленным углеводам, которые содержатся в той же перловке», — рассказал Хурев в беседе с «Москвой 24».
По его словам, избыточное употребление кофе может привести к постоянной усталости. Он отметил, что одна чашка этого напитка в день не несет вреда даже гипертоникам, две — оптимальное количество для здорового человека. А вот употребляя больше кофе, организм начинает занимать ресурсы и начинается привыкание.
В свою очередь врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» о том, что некоторые обезжиренные продукты не стоит употреблять во время диеты из-за повышенного содержания углеводов для усиления вкуса.
«Например, в обезжиренном твороге содержится примерно 20 г белка и 1 г жира. И, конечно, с точки зрения диеты никакого вреда такой продукт нанести не может. Однако если взять обезжиренный, но сладкий йогурт, то в нем может содержаться 0,5 г жира, 2,5-3,5 г белка на 100 г продукта, и очень большое количество углеводов в виде сахаров. То же самое касается, например, и обезжиренного мороженого», — подчеркнула Устинова.
От таких продуктов диетолог посоветовала отказаться при желании сбросить лишний вес. Она также призвала не отказываться от жиров даже во время диеты.