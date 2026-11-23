23 ноября 2026, 18:34

Юрист Овчинникова: к сверхурочной работе нельзя привлекать беременных

Фото: iStock/Kerkez

Сверхурочная работа, ещё недавно считавшаяся признаком преданности делу, сегодня всё чаще оборачивается выгоранием, ошибками и текучкой кадров. Эксперты предупреждают: культура постоянных переработок бьёт не только по здоровью сотрудников, но и по прибыли компаний.





Юрист Ирина Овчинникова в беседе с «Радио 1» отметила, что ТК РФ разграничивает несколько правовых режимов работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, ненормированный рабочий день и работа в выходные и праздничные дни), и каждый из них влечет разные последствия для работника и работодателя.





«Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных, работников до 18 лет и других категорий, прямо запрещённых ТК РФ и федеральными законами. Отдельные категории — инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, одинокие родители детей до 14 лет, работники с тремя и более детьми до 18 лет (пока младшему не исполнится 14), а также некоторые другие — можно привлекать только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний», — резюмировала Овчинникова.