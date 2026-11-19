19 ноября 2026, 16:06

Юрист Терентьев: продажа алкоголя через Почту России может быть опасна

Фото: iStock/Gwengoat

11 ноября 2026 года Госдума в первом чтении приняла законопроекты об онлайн-продаже российского вина с помощью Почты России. Рассмотрение инициатив во втором чтении отложено на неопределенный срок. Региональные власти Москвы и Московской области считают самым важным — решить вопрос с контролем оборота алкогольной продукции перед тем, как разрешать онлайн-продажу.





Эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному регулированию Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» отметил, что с одной стороны, Почте России не нужно будет получать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, но с другой, законопроект № 332027-8 прямо устанавливает, что она должна передавать данные в систему ЕГАИС на всех этапах перемещения алкогольной продукции.





«Все это говорит о том, что в системе ЕГАИС должны появиться и пункт приема алкоголя (отделение Почты России), и пункт выдачи алкоголя в Москве и Московской области (отделение Почты России), а также склады или распределительные центры Почты России.

Все эти пункты нужно будет оснастить необходимым оборудованием, сканерами для считывания марки», — сказал он.

«С другой стороны, государство сможет протестировать наличие в системе ЕГАИС онлайн точек выдачи алкогольной продукции, что в последующем может привести к появлению такого вида лицензии уже для коммерческих организаций.