Юрист назвала рискованные схемы переводов между своими счетами

13 ноября 2026, 08:30

Юрист Свечникова: переводы самому себе могут привести к блокировке карты

Фото: iStock/IUshakovsky

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова предупредила о возможных ограничениях при переводах между собственными счетами. Банк вправе задержать операцию, запросить документы или ограничить доступ к карте и онлайн-банку.