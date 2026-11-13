Юрист назвала рискованные схемы переводов между своими счетами
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова предупредила о возможных ограничениях при переводах между собственными счетами. Банк вправе задержать операцию, запросить документы или ограничить доступ к карте и онлайн-банку.
В беседе с RT юрист пояснила, что закон не устанавливает общего для всех допустимого числа таких операций. Банк учитывает финансовую историю клиента и проверяет смысл перемещения средств.
Внимание специалистов может привлечь резкое увеличение оборота, перевод одной суммы через несколько банков или быстрое списание поступивших денег. Вопросы способны возникнуть и при несоответствии операций подтвержденным доходам. При ограничении доступа средства остаются на счете.
Свечникова напомнила, что переводы самому себе через СБП и по реквизитам счета в пределах 30 млн рублей в месяц из одного банка проходят без комиссии. Этот лимит касается стоимости услуги и не отменяет проверки.
С 2026 года действует отдельный признак подозрительной операции. Если клиент получит через СБП более 200 тыс. рублей со своего счета в другом банке, а в течение суток отправит деньги человеку без финансовых отношений с ним за последние полгода, банк может приостановить платеж и попросить подтверждение.
При ограничении доступа юрист советует выяснить его причину и уточнить, какие операции остаются доступны. Принадлежность счетов помогут подтвердить банковские выписки и справки. Для объяснения происхождения средств подойдут сведения о зарплате, договор продажи имущества или документы о наследстве и возврате вклада. В обращении к банку стоит описать цель платежей и путь денег.
При формальном отказе по закону о финансовом мониторинге банк рассматривает документы до семи рабочих дней. Если причина связана с антифрод-базой, заявление об исключении сведений можно подать через обслуживающий банк или интернет-приемную Банка России. На его рассмотрение отводят 15 рабочих дней.
Юрист рекомендует переводить средства напрямую на свой счет, хранить выписки и следить за актуальностью личных сведений. Крупные платежи лучше планировать заранее и не разбивать сумму искусственно.
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