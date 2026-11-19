19 ноября 2026, 14:03

Юрист Баканова: за полученную на тротуаре травму платит тот, кто его содержит

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Зима — время не только сугробов, но и травм: неубранный лёд на тротуаре может обернуться переломом и больничным. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова в беседе с Life.ru объяснила, кто обязан отвечать за скользкий участок и из чего складывается сумма компенсации.





Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим. Однако законом может быть также возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда. В случае падения на скользкой или неубранной территории обязанным возместить вред является тот, кто должен её содержать. В соответствии со ст. 210 ГК РФ, собственник несёт бремя содержания своего имущества.



Ответчиком обычно выступает:





собственник здания или помещения, где находится магазин;

арендатор, то есть сам магазин, если договор аренды возлагает уборку на него;

управляющая компания, если магазин расположен в многоквартирном доме, а человек упал на придомовой территории или на крыльце, которое входит в общее имущество;

муниципалитет или подрядчик по благоустройству, если человек упал на тротуаре общего пользования.

«Фиксированных сумм, подлежащих взысканию, закон не устанавливает», — отмечает эксперт.

Утраченный потерпевшим заработок, который он имел либо определённо мог иметь. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья. При этом, пенсии, пособия и иные подобные выплаты не учитываются и сумму возмещения не уменьшают.

Расходы на лечение. Дополнительно понесённые расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

Компенсация морального вреда. Суд должен учитывать в совокупности конкретные незаконные действия причинителя вреда, соотносить их с тяжестью причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальные особенности его личности, учитывать заслуживающие внимания фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав.

Штраф 50% от присуждённой суммы, предусмотренный п.6 ст.13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». Его можно получить, если человек упал на крыльце или лестнице магазина, куда шёл за покупкой.

«Чтобы доказать причину травмы, пострадавшему необходимо доказать только сам факт травмы, её размер и то, что ответчик отвечает за это место. Доказывать, что он не виноват, должен сам ответчик», — заключила специалист.