«Выпишут по максимуму»: Россиянам рассказали о штрафах за алкоголь на природе и неправильном понимании закона

07 мая 2026, 15:56

Адвокат Зайцев: наказать за распитие алкоголя могут в неожиданный момент

Весенне-летний сезон открыт, и многие жители Подмосковья выезжают на природу. Но не все знают: распитие спиртных напитков в парках, скверах и на берегах водоёмов по‑прежнему запрещено законом. Штраф — от 500 до 1000 рублей, а если алкоголь пьют подростки, отвечают родители. Где грань между разрешённым лесом и общественным местом и почему «никого нет» — не аргумент?





Адвокат Павел Зайцев в беседе с «Радио 1» уточнил, что общественным местом практически можно считать любое место вне вашего жилища на территории населённого пункта.





«В Федеральном законе всё подробно перечислено. Нельзя пить на улице, в парках, в ресторанах без лицензии. Осталось разобраться, что такое природа. Давайте разделим: природа вне населённого пункта — это не общественное место. Там выпивать не запрещено. Только лес этот должен быть в лесу, а не в парке крупного города», — уточнил Зайцев.

«Наказание может составить от 500 до 1500 рублей. Сотрудник полиции или понятые могут зафиксировать факт распития визуально, и никакой пакет не станет защитой. Решение выносится с учётом поведения нарушителя, повторности, и в том числе того, что представляет из себя нарушитель. Если человек постоянно хулиганит и нарушает порядок, ему выпишут по максимуму. А если ранее не совершал правонарушений и ведёт себя подобающе — по минимуму. Всё на усмотрение лица, принимающего решение», — объяснил Зайцев.