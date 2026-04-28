Адвокат назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья
Собственник жилья несёт полную ответственность за его содержание, и потеря ключевых документов может лишить его возможности защитить свои права. Об этом в беседе агентством «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
Для успешного завершения сделки по приобретению жилья необходимо иметь на руках документ, подтверждающий оплату, и акт приема-передачи от предыдущего владельца. Подписанный обеими сторонами акт освобождает покупателя от ответственности за возможные коммунальные долги и скрытые дефекты квартиры, отметила эксперт.
Яковлева подчеркнула, что важно сохранять документы, подтверждающие возникновение права собственности, такие как договор купли-продажи, дарения или наследования, а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для квартир с перепланировкой требуются документы, подтверждающие её согласование, особенно если изменения затрагивали газовые коммуникации. Технический паспорт из Бюро технической инвентаризации (БТИ) может пригодиться в случае споров о произведенных изменениях.
Также рекомендуется сохранять чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года и документы на счетчики, подтверждающие их исправность. Эти документы необходимы для защиты своих интересов в суде или при взаимодействии с государственными органами.
