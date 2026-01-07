Врач назвал напитки, которые приводят к обезвоживанию
Врач Исковских: алкоголь, минералка, соки и кофе усиливают обезвоживание
Некоторые популярные напитки, вопреки распространенному мнению, не утоляют жажду, а усиливают обезвоживание. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт Сергей Исковских.
По его словам, абсолютным лидером по обезвоживанию является алкоголь, который блокирует выработку вазопрессина — гормона, удерживающего воду.
«Почки теряют способность концентрировать мочу и начинают работать в режиме экстренного сброса, выводя больше жидкости, чем поступило», — объяснил доктор.На втором месте — сладкая газировка и пакетированные соки: высокое содержание сахара заставляет организм вытягивать влагу из клеток и межклеточного пространства.
«Выпивая бутылку лимонада, вы провоцируете чистую потерю влаги, так как на метаболизм сахара нужно больше жидкости, чем содержится в напитке. Искусственные добавки усугубляют нагрузку», — добавил врач.Кофе и энергетики обладают диуретическим эффектом, а лечебно-столовые и лечебные минеральные воды из-за высокой концентрации солей создают избыточную нагрузку на почки, заставляя их выводить излишки солей и воду.
Специалист рекомендует для ежедневного питья чистую воду или с лимоном, а также некрепкий травяной чай. После употребления напитков из «группы риска» их необходимо компенсировать дополнительным количеством простой воды.