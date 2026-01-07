Врач назвал напитки, которые приводят к обезвоживанию

07 января 2026, 15:34

Врач Исковских: алкоголь, минералка, соки и кофе усиливают обезвоживание

Фото: iStock/ablokhin

Некоторые популярные напитки, вопреки распространенному мнению, не утоляют жажду, а усиливают обезвоживание. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт Сергей Исковских.





По его словам, абсолютным лидером по обезвоживанию является алкоголь, который блокирует выработку вазопрессина — гормона, удерживающего воду.

«Почки теряют способность концентрировать мочу и начинают работать в режиме экстренного сброса, выводя больше жидкости, чем поступило», — объяснил доктор.

«Выпивая бутылку лимонада, вы провоцируете чистую потерю влаги, так как на метаболизм сахара нужно больше жидкости, чем содержится в напитке. Искусственные добавки усугубляют нагрузку», — добавил врач.