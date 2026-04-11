Названы провоцирующие диарею алкогольные напитки
Психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная рассказала, что некоторые алкогольные напитки могут вызвать диарею. Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».
Калюжная указала, что крепкий алкоголь является одним из основных факторов, вызывающих диарею. Водка, виски и коньяк, благодаря высокой концентрации этанола, оказывают сильное раздражающее воздействие на слизистую оболочку кишечника и нарушают его моторику, особенно при употреблении без закуски или в больших объемах. Нарколог предупредила, что большие дозы напитков с содержанием спирта более 15% также угнетают работу желудка и кишечника.
Доктор отметила, что диарею могут спровоцировать и сладкие напитки с высоким содержанием добавок, такие как коктейли, ликеры и крепленые вина. В этих случаях негативное воздействие этанола усиливается сахаром, который привлекает воду в кишечник, что может привести к диарее даже у людей без проблем с желудочно-кишечным трактом.
Калюжная подчеркнула, что и пиво может вызвать диарею. По ее словам, этот напиток содержит углекислый газ, продукты брожения и компоненты, которые усиливают перистальтику кишечника.
Врач акцентировала внимание на том, что у людей с гастритом, синдромом раздраженного кишечника, панкреатитом или заболеваниями печени даже небольшое количество алкоголя может вызвать сильную реакцию, так как их слизистая оболочка и ферментные системы уже уязвимы.
