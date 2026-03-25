«Почта России» получит доступ к почтовым ящикам в домах: что это изменит?

25 марта 2026, 09:24

Минцифры РФ предложило законопроект о поддержке почтовой службы

Фото: iStock/Pavel Starikov

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что «Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Управляющие компании также сохранят свои права на это. Об этом информирует РИА Новости.