«Почта России» получит доступ к почтовым ящикам в домах: что это изменит?

Минцифры РФ предложило законопроект о поддержке почтовой службы
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что «Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Управляющие компании также сохранят свои права на это. Об этом информирует РИА Новости.



Законопроект направлен на поддержку «Почты России» и расширение сервисов для граждан. Теперь почтовая служба станет уполномоченной организацией, имеющей право доступа к почтовым ящикам. Если жители многоквартирного дома примут решение на общем собрании, его может получить и другая организация. Новая мера направлена на снижение нежелательной рекламы и повышение безопасности доставки корреспонденции.

Ранее стало известно, что разработали законопроект, который закрепляет за «Почтой России» исключительное право на доставку товаров 18+.

Дарья Осипова

