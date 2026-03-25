«Почта России» получит доступ к почтовым ящикам в домах: что это изменит?
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что «Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Управляющие компании также сохранят свои права на это. Об этом информирует РИА Новости.
Законопроект направлен на поддержку «Почты России» и расширение сервисов для граждан. Теперь почтовая служба станет уполномоченной организацией, имеющей право доступа к почтовым ящикам. Если жители многоквартирного дома примут решение на общем собрании, его может получить и другая организация. Новая мера направлена на снижение нежелательной рекламы и повышение безопасности доставки корреспонденции.
Ранее стало известно, что разработали законопроект, который закрепляет за «Почтой России» исключительное право на доставку товаров 18+.
