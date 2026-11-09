Продажи безалкогольного вина в России выросли на треть

09 ноября 2026, 07:17

Фото: iStock/IL21

Продажи безалкогольного вина в России за первое полугодие 2026 года увеличились на 33 процента. Эксперт барной индустрии Валерий Расин связал интерес к таким напиткам с изменениями в привычках посетителей заведений.