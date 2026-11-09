Продажи безалкогольного вина в России выросли на треть
Продажи безалкогольного вина в России за первое полугодие 2026 года увеличились на 33 процента. Эксперт барной индустрии Валерий Расин связал интерес к таким напиткам с изменениями в привычках посетителей заведений.
В беседе с НСН специалист рассказал, что тенденция зародилась во время пандемии, примерно в 2020–2021 годах. Бары тогда закрыли, а службы доставки не привозили алкоголь домой. К возвращению гостей в заведения интерес к альтернативным напиткам уже успел сформироваться. Затем к развитию этого направления присоединились бармены.
На безалкогольное вино в первом полугодии 2026 года пришлось 3 процента продаж всей винной категории.
По словам Расина, сегодня людям проще отказаться от спиртного по личным причинам или из-за здоровья и открыто сказать об этом в компании. Заведения учитывают такие предпочтения и уделяют внимание подаче: используют красивые бокалы, лед и украшения. Безалкогольные коктейли заняли самостоятельное место в барной культуре, отметил эксперт.
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