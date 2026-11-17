17 ноября 2026, 10:07

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Предпринимателям Московской области поможет искусственный интеллект при оформлении лицензии на продажу алкоголя. Он проверит документы еще до отправки заявления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







С начала 2026 года к услуге обратились 5,1 тысячи раз. Подать заявление можно на региональном портале: для этого нужно выбрать раздел «Бизнес», а затем — «Лицензирование и разрешения».



Заявителю потребуется войти в систему как сотруднику юридического лица и подтвердить достоверность сведений. Кроме того, он должен дать согласие на обработку персональных данных и предоставить оригиналы документов для сверки, если специалисты приедут с проверкой. Перед подачей заявления рекомендуют провести предпроверку данных.



Затем представитель компании указывает сведения о себе и организации, прикладывает необходимые документы. Среди них — подтверждение оплаты госпошлины и свидетельство о постановке на учет.



Искусственный интеллект изучит вложения, оценит их качество и поможет найти ошибки. Если с файлами все в порядке, система предложит направить заявление на рассмотрение. В противном случае пользователю порекомендуют заменить документы.



Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Госпошлина за год действия лицензии составляет 65 тысяч рублей. Для объектов в сельской местности она ниже — 20 тысяч рублей.