Врач ответила, кому нельзя есть арбуз каждый день
Ежедневное употребление арбуза может быть вредно для здоровья. Об этом предупредила главный врач городской поликлиники №220 Анна Косенкова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, часто есть эти ягоды не стоит людям с сахарным диабетом или с нарушением толерантности к глюкозе.
Медик пояснила, что арбуз обладает высоким гликемическим индексом и провоцирует быстрый выброс сахара в кровь. Вместе с тем она отметила, что из-за большого содержания воды этот скачок происходит более плавно, чем после употребления других сладостей.
Ранее нутрициолог Марина Ионова назвала безопасные нормы потребления этой ягоды. По ее словам, здоровый взрослый человек может съедать за один раз до 300 граммов арбузной мякоти, а максимально допустимая порция составляет 500 граммов.
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