Врач ответила, кому нельзя есть арбуз каждый день

09 августа 2026, 03:24

Врач Косенкова: диабетикам не стоит слишком часто есть арбуз

Фото: iStock/Koki Iino

Ежедневное употребление арбуза может быть вредно для здоровья. Об этом предупредила главный врач городской поликлиники №220 Анна Косенкова.