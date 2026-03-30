Юрист рассказал, можно ли уволить сотрудника за первоапрельскую шутку

30 марта 2026, 19:05

Юрист Кофанов: наказать за первоапрельскую шутку можно в суде

Фото: iStock/Maksim Zilberman

1 апреля — повод посмеяться, но для многих сотрудников он превращается в день страха: можно ли отправить мем в рабочий чат без риска получить выговор? Юристы предупреждают: формально основание для наказания есть, но на практике довести дело до дисциплинарного взыскания за безобидную шутку крайне сложно.





Юрист по трудовому праву, гендиректор НС Консалтинг Дмитрий Кофанов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в этом вопросе необходимо учитывать вес шутки.





«Чтобы это противоречило правилам внутреннего трудового распорядка, надо прописать все и внести соответствующие изменения. Это не работает автоматически», — сказал он.

«Мне кажется, что в случае оспаривания такого дисциплинарного взыскания суд не встанет на сторону работодателя. Я ни разу не слышал, чтобы это привело к каким-либо глобальным последствиям», — поделился Кофанов.