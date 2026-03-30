«Заразил коллегу — заплати»: Юрист оценил шансы выиграть суд за срыв отпуска из-за ОРВИ
Юрист Саверский: если вас заразил коллега, то можно пойти в суд
Сезон простуд традиционно приносит не только насморк и температуру, но и напряжение в рабочих коллективах. Пока одни сотрудники героически «приползают» в офис с кашлем, другие теряют деньги за сорванные отпуска и билеты. Можно ли наказать рублем нерадивого коллегу и какова вероятность выигрыша в суде?
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с «Радио 1» оценил юридические перспективы таких споров, отметив, что на практике такие дела до суда доходят редко.
«Если у истца есть доказательства того, что конкретный коллега являлся источником инфекции и находился с ним в одном пространстве продолжительное время, судебная перспектива выглядит весьма оптимистично. Можно будет не только провести экспертизу, но и обратиться в Роспотребнадзор, поскольку эпидемиология — это их вотчина. Так получить заключение от санитарно-эпидемиологической службы», — сказал он.
Один из главных аргументов ответчиков в таких спорах — ссылка на общественный транспорт, где якобы и произошло заражение. Однако юрист подчеркнул, что в суде этот аргумент работает не в пользу заболевшего коллеги.
«Если перед вами был доказанный источник опасности, зачем доказывать что-то ещё? Суд не вправе основываться на предположениях. Кроме того, офисное пространство по степени опасности значительно превосходит кратковременные контакты вне работы. Время нахождения рядом с больным сотрудником продолжительнее, и концентрация инфекции намного выше», — объяснил эксперт.
Несмотря на высокие теоретические шансы на успех, Александр Саверский сказал, что основная проблема в таких делах — нежелание портить отношения в коллективе.
«Наши люди не любят и не умеют судиться. Я рекомендую, прежде чем доводить это до суда, поговорить с коллегой. Обычно корень проблемы часто лежит не в злой воле сотрудника, а в позиции руководства, которое не отпускает работника на больничный из-за бизнес-интересов. В этом случае ответственность может быть разделена. Ведь работодатель должен осознавать, что у него возникает эпидемиологическая опасность. И реально заболеет не один сотрудник, а десять, а то и больше», — резюмировал собеседник.