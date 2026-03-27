«10 кустов мака или конопли»: Юрист предупредил о штрафах за запрещенные растения на даче

27 марта 2026, 12:28

Адвокат Кузнецов: Дачникам грозят штрафы за запрещенные растения на участке

Фото: iStock/Наталья Богородская

Обнаружение на участке запрещенных растений влечет правовую ответственность для собственника вне зависимости от того, знал он о них и их статусе или нет. Об этом предупредил адвокат Московской коллегии адвокатов № 1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что собственникам участков важно внимательно следить за растениями, поскольку наказание грозит вне зависимости от того, знал человек или не знал, какие насаждения есть на его участке и являются ли они запрещенными.





«Если на участке выявлена крупная партия, например, от 10 кустов мака или конопли, то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но в таких количествах, как правило, люди целенаправленно выращивают. А административную норму я бы назвал мертвой или вялотекущей. Если где-то и обнаруживают в небольших количествах, то в большей части случаев просто требуют скосить», — отметил Кузнецов.