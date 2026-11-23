23 ноября 2026, 17:05

Юрист Овчинникова: сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе после согласия

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

«Задержался на работе — получи доплату» — это не всегда так. ТК РФ разграничивает несколько правовых режимов работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, ненормированный рабочий день и работа в выходные и праздничные дни), и каждый из них влечет разные последствия для работника и работодателя.





Юрист Ирина Овчинникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что сверхурочная работа — это та, что выполняется по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: сверх ежедневной работы (смены), а при суммированном учете — сверх нормы рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК РФ).





«Главное — инициатива работодателя. Если сотрудник остался по своему желанию, доплата не полагается. Если руководитель дал поручение, попросил доделать работу или сотрудник вынужден был остаться, чтобы выполнить задание, это уже переработка. На практике важно сохранять доказательства: служебную переписку, письменные задания, графики, табели», — сказала она.

закончить начатую работу из-за непредвиденной задержки, когда ее невыполнение может повлечь порчу имущества или угрозу жизни и здоровью людей;

временно отремонтировать механизмы или сооружения, если их неисправность остановит работу многих сотрудников;

продолжить работу при неявке сменщика, если работа не допускает перерыва. В этом случае работодатель обязан немедленно искать замену.

«Без согласия работника — только в чрезвычайных случаях: для предотвращения или устранения последствий аварии, катастрофы, стихийного бедствия, при сбоях в системах жизнеобеспечения, при чрезвычайном или военном положении и иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни или нормальным условиям населения. При привлечении к сверхурочной работе без согласия работника работодатель обязан письменно ознакомить его с правом отказаться от сверхурочной работы (с учетом фактической возможности такого ознакомления в чрезвычайных обстоятельствах)», — рассказала Овчинникова.