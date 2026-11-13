Юрист объяснил, что грозит за использование соцсетей умершего родственника
Юрист Манько: до вступления в наследство нельзя входить в аккаунты умерших
Родственникам нельзя самостоятельно входить в учетные записи умершего человека до официального вступления в наследство. Такой доступ может быть расценен как неправомерное получение компьютерной информации и повлечь за собой штраф или уголовную ответственность.
Юрист Александр Манько в беседе с изданием «Абзац» пояснил, что даже близкое родство не дает права пользоваться телефоном, аккаунтом на «Госуслугах» или страницами в социальных сетях скончавшегося человека, пока наследство не оформлено.
«Никогда не вводите пароль от телефона, "Госуслуг" или соцсетей умершего родственника. Пока вы не вступили в наследство, для банка, налоговой и госорганов вы посторонний человек. Закон считает это неправомерным доступом к компьютерной информации. Перевели деньги или воспользовались данными – реальный срок или крупный штраф», – подчеркнул юрист.
По словам Манько, первым шагом должно стать обращение к нотариусу для открытия наследственного дела. После этого специалист самостоятельно направит необходимые официальные запросы в Минцифры, банки и другие ведомства.
Оформление наследства занимает шесть месяцев. По истечении этого срока наследники получают соответствующее свидетельство, после чего могут законно переоформить имущество и учетные записи умершего на себя. Для этого можно обратиться в МФЦ, службу технической поддержки соответствующего сервиса или отделение банка, уточняет портал VSE42.RU.
Отдельный порядок предусмотрен для страниц в социальных сетях: требования к переоформлению зависят от правил конкретной платформы. Как правило, близким необходимо предоставить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство. После проверки информации аккаунт могут перевести в мемориальный статус либо передать управление им родственнику.