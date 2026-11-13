Юрист объяснил, что грозит за использование соцсетей умершего родственника

13 ноября 2026, 14:39

Юрист Манько: до вступления в наследство нельзя входить в аккаунты умерших

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Родственникам нельзя самостоятельно входить в учетные записи умершего человека до официального вступления в наследство. Такой доступ может быть расценен как неправомерное получение компьютерной информации и повлечь за собой штраф или уголовную ответственность.





Юрист Александр Манько в беседе с изданием «Абзац» пояснил, что даже близкое родство не дает права пользоваться телефоном, аккаунтом на «Госуслугах» или страницами в социальных сетях скончавшегося человека, пока наследство не оформлено.





«Никогда не вводите пароль от телефона, "Госуслуг" или соцсетей умершего родственника. Пока вы не вступили в наследство, для банка, налоговой и госорганов вы посторонний человек. Закон считает это неправомерным доступом к компьютерной информации. Перевели деньги или воспользовались данными – реальный срок или крупный штраф», – подчеркнул юрист.