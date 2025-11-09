09 ноября 2025, 15:02

День Параскевы-Пятницы, или Льняницы, отмечается 10 ноября и является важным народным и церковным праздником, посвящённым памяти великомученицы Параскевы, почитаемой как покровительница женщин, семейного счастья и урожая. Этот день традиционно сопровождался особым почтением к женским обрядам и льняному промыслу, что отражает синтез христианских и языческих традиций. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

В этот день женщины освобождались от тяжёлой работы, им разрешалось только мять и трепать лен — главный символ праздника. Незамужние девушки устраивали льняные смотрины, показывая мастерство обработки льна, чтобы привлечь женихов.

В храмах проводили молебны и приносили в дар ткани, нитки, льняную кудель, овечью шерсть — жертвы, которые бросали в колодец с деревянной скульптурой Пятницы, чтобы обрести удачу и благополучие.

На Параскеву Пятницу освящали плоды и растения, которые затем использовали для целебных отваров и прикладывали к больным местам.

Женщины собирались для рукоделия — вышивания и шитья, а также пекли блины и варили щи, чтобы накормить мужчин, которые в этот день занимались подготовкой хозяйства к зиме.

Народные запреты

Женщинам запрещается заниматься тяжелыми хозяйственными работами: мыть полы, стирать, подметать — считается, что так можно лишиться удачи на целый год.

Нельзя мыть голову, особенно незамужним девушкам: вода, стекающая с волос, может навредить красоте и помешать удаче в личной жизни.

10 ноября под запретом шутки, песни, танцы и веселье, так как это может привлечь беду или горе на целый следующий год.

На стоит на Параскеву пропускать завтрак — считается, что это лишит бдительности и сделает человека уязвимым к обману.

Будущим мамам не следует заплетать косы и давать в долг — это может повлиять на судьбу ребёнка и обречь его жизнь на запутанную и бедную судьбу.

