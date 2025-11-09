День Параскевы Пятницы 10 ноября: Почему не стоит пропускать завтрак и заниматься хозяйственными работами, народные приметы
День Параскевы-Пятницы, или Льняницы, отмечается 10 ноября и является важным народным и церковным праздником, посвящённым памяти великомученицы Параскевы, почитаемой как покровительница женщин, семейного счастья и урожая. Этот день традиционно сопровождался особым почтением к женским обрядам и льняному промыслу, что отражает синтез христианских и языческих традиций. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятая Параскева (Пятница) родилась в III веке в Иконии Малой Азии. Её родители почитали пятницу, день крестных страданий Иисуса Христа, поэтому дали дочери имя, означающее «пятница». Ранней сиротой, Параскева посвятила себя христианству, проповедуя среди язычников. В 300 году император Диоклетиан послал военачальника для уничтожения христиан, но Параскева отказалась поклоняться идолам, что привело к мученической смерти: истязаниям, заключению и обезглавливанию. Её мощи считались чудотворными, от них происходили исцеления. С древних времен на Руси святую почитали как «бабью заступницу» — покровительницу женщин, семей и домашнего хозяйства, ставшую символом женской силы и заботы о доме.
Традиции дня
- В этот день женщины освобождались от тяжёлой работы, им разрешалось только мять и трепать лен — главный символ праздника. Незамужние девушки устраивали льняные смотрины, показывая мастерство обработки льна, чтобы привлечь женихов.
- В храмах проводили молебны и приносили в дар ткани, нитки, льняную кудель, овечью шерсть — жертвы, которые бросали в колодец с деревянной скульптурой Пятницы, чтобы обрести удачу и благополучие.
- На Параскеву Пятницу освящали плоды и растения, которые затем использовали для целебных отваров и прикладывали к больным местам.
- Женщины собирались для рукоделия — вышивания и шитья, а также пекли блины и варили щи, чтобы накормить мужчин, которые в этот день занимались подготовкой хозяйства к зиме.
Народные запреты
- Женщинам запрещается заниматься тяжелыми хозяйственными работами: мыть полы, стирать, подметать — считается, что так можно лишиться удачи на целый год.
- Нельзя мыть голову, особенно незамужним девушкам: вода, стекающая с волос, может навредить красоте и помешать удаче в личной жизни.
- 10 ноября под запретом шутки, песни, танцы и веселье, так как это может привлечь беду или горе на целый следующий год.
- На стоит на Параскеву пропускать завтрак — считается, что это лишит бдительности и сделает человека уязвимым к обману.
- Будущим мамам не следует заплетать косы и давать в долг — это может повлиять на судьбу ребёнка и обречь его жизнь на запутанную и бедную судьбу.
Приметы
- Если утром на деревьях иней — скоро наступят сильные морозы.
- Если выпало много снега в этот день — весна будет ранней и дружной.
- Утренний туман предвещает потепление в ближайшие дни.
- Если на вишневом дереве остались листья — зима наступит нескоро, осень продлится.
- Вокруг луны образовался яркий круг — ждать бури и сильного ветра, а если луна в туманной дымке — погода испортится и возможны осадки.