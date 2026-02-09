«Снегопад и ледяной дождь»: Теплый воздух принесет в Москву очередные осадки
Синоптик Ильин: Ледяной дождь может пройти в Москве из-за потепления
В конце текущей недели в столичном регионе могут пройти ледяной дождь или снег с дождем из-за потепления. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По прогнозу эксперта, в четверг, 12 февраля, ночью столбики термометров покажут -4…-9 °C, а дневные температуры пойдут ближе к нулю. Вместе с теплым воздухом в столичный регион придут и осадки. Синоптик не исключил, что в регионе пройдет ледяной дождь.
«В ночь на пятницу, 13 февраля, изменений не будет. Температура будет либо удерживаться, либо расти. Такая же погода ожидается и в субботу, 14 февраля. Однако уже в воскресенье, 15 февраля, в столицу вернутся морозы и похолодает до -5 °C и ниже», — сказал Ильин в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что после недолгой оттепели ночная температура в феврале вернется на отметки -13…-18 °C. Следующее потепление ожидается в третьей декаде месяца, однако март все равно будет холодным, заключил Ильин.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что до среды включительно столичный регион будет находиться под влиянием холодного антициклона.
«До среды будет умеренно морозно — на 4—5 °C ниже климатической нормы. Это означает -15...-13 °C в ночные часы и около -10 °C днём», — уточнил специалист.
Самая холодная погода, по словам Шувалова, будет в ночь на среду. Так, по области температура может опуститься до -20 °C. В четверг теплый циклон принесет в столичный регион снегопады, которые увеличат снежный покров еще на 5—8 см.