«Снегопад и ледяной дождь»: Теплый воздух принесет в Москву очередные осадки

09 февраля 2026, 13:38

Синоптик Ильин: Ледяной дождь может пройти в Москве из-за потепления

Фото: iStock/flashbacknyc

В конце текущей недели в столичном регионе могут пройти ледяной дождь или снег с дождем из-за потепления. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По прогнозу эксперта, в четверг, 12 февраля, ночью столбики термометров покажут -4…-9 °C, а дневные температуры пойдут ближе к нулю. Вместе с теплым воздухом в столичный регион придут и осадки. Синоптик не исключил, что в регионе пройдет ледяной дождь.





«В ночь на пятницу, 13 февраля, изменений не будет. Температура будет либо удерживаться, либо расти. Такая же погода ожидается и в субботу, 14 февраля. Однако уже в воскресенье, 15 февраля, в столицу вернутся морозы и похолодает до -5 °C и ниже», — сказал Ильин в разговоре с Москвой 24.

«До среды будет умеренно морозно — на 4—5 °C ниже климатической нормы. Это означает -15...-13 °C в ночные часы и около -10 °C днём», — уточнил специалист.