«За 15 минут»: Россиянам рассказали, как нейросеть помогает обнаруживать опасные погодные явления

Ученый Криницкий: нейросеть распознает опасность погоды за 15 минут

Специалисты МФТИ и Института физики атмосферы имени Обухова РАН разработали систему искусственного интеллекта, способную в автоматическом режиме обнаруживать на спутниковых снимках опасные погодные явления — мезомасштабные конвективные системы (МКС), которые приносят с собой ливни, град и ураганы. Алгоритм распознает зарождающуюся угрозу уже через 15–30 минут после начала формирования вихря, что позволит выпускать штормовые предупреждения намного быстрее и точнее, чем сейчас.





Автор проекта, кандидат технических наук, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1» пояснил, что именно отслеживает нейросеть и почему эти явления так важны.





«Нужно понять, что такое эти самые мезомасштабные конвективные системы. Мезомасштабные — это размером первые десятки километров, очень интенсивные вихри. Иногда их называют смерчами по ошибке, иногда их называют ураганами. Вернее, даже так: ураганы — это то, что идёт рядом с ними. Мы наблюдали буквально несколько лет назад, например, в Москве были такие ураганы», — объяснил эксперт.

«Для этого ему нужно сидеть над этими снимками долго. Это должен быть кто-то на научной ставке, который непрерывно наблюдает за спутниковыми снимками. Эти спутниковые снимки появляются раз в 15 минут. Сейчас главное достоинство этой системы в том, что мы можем изучить прогресс за последние пару десятков лет. С помощью искусственных нейронных сетей, мы можем перелопатить все снимки, которые были вообще в архиве, и получить статистику, как меняется количество таких вихрей на европейской территории России», — отметил учёный.

«В Соединённых Штатах есть специальная служба, которая наблюдает за появлением тропических циклонов. У них прямо целая служба, коллектив людей сидит и постоянно наблюдает. А если скрестить доступность данных и возможности нашей нейросети, тогда мы смогли бы это делать уже прямо оперативно», — добавил он.