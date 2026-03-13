Школьник из Орехово-Зуева стал призёром международной олимпиады по ИИ
Ученик школы «Росток» Орехово-Зуевского округа Александр Захаров завоевал награду международной олимпиады Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Олимпиада проходила в три этапа. Первые два проводились в онлайн-формате, а третий — на базе университета Иннополис в Казани.
«Александр Захаров получил диплом третьей степени и приглашение на встречу с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко в составе делегации финалистов», — говорится в сообщении.Участники олимпиады выполняли задания, связанные с бинарным поиском, BFS-алгоритмами, алгоритмами сортировки, префиксными суммами и пр. Всего в интеллектуальном турнире сразились более 900 школьников из 20 российских регионов.