Школьник из Орехово-Зуева стал призёром международной олимпиады по ИИ

13 марта 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученик школы «Росток» Орехово-Зуевского округа Александр Захаров завоевал награду международной олимпиады Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Олимпиада проходила в три этапа. Первые два проводились в онлайн-формате, а третий — на базе университета Иннополис в Казани.





«Александр Захаров получил диплом третьей степени и приглашение на встречу с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко в составе делегации финалистов», — говорится в сообщении.