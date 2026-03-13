В МЧС рассказали, при какой температуре нельзя выходить на лед
Из‑за перепадов температуры лед становится крайне опасным, поэтому гостям и жителям Московского региона крайне не рекомендуется выходить на поверхность водоемов. С таким предупреждением выступили в региональном управлении МЧС.
Специалисты подчеркивают, что внешне лед может выглядеть прочным. Однако под воздействием температурных колебаний его структура нарушается.
«Весенний лед из‑за температурных качелей крайне опасен. Внешне он выглядит прочным, но в любой момент может проломиться под ногами», — предупредил представитель МЧС.