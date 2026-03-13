Водолазы-волонтёры рассказали о своей работе школьникам Раменского округа

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Встречу с членами волонтёрской группы водолазов «ДобротворецЪ», занимающейся поисками людей, пропавших на воде, организовали для учеников кадетских классов Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие в рамках проекта «Герои нашего двора» провели в раменском ДК «Победа». О своей работе ребятам рассказали водолазы четвёртого разряда Софья Морозова и Энри Кишка.





«У нас в стране женщина-водолаз — это большая редкость. Мне повезло, я знакома с несколькими, и все они участницы нашей волонтёрской группы. Работа опасная, снаряжение тяжёлое. Водолазов тренируют так же, как и космонавтов: состояние невесомости очень похожее», – отметила Софья Морозова.