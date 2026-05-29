Нутрициолог назвала последствия резкого отказа от сладкого
Раздражительность, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги могут появиться у человека из-за резкого отказа от сладкого. Об этом сообщила РИА Новости врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.
Многие люди полностью отказываются от десертов, сладких напитков и даже фруктов, надеясь быстро почувствовать лёгкость, прилив энергии и улучшение самочувствия. Но на практике часто происходит обратное: через несколько недель появляются раздражительность, внутреннее напряжение, проблемы со сном и постоянное чувство тревоги, отметила нутрициолог.
Врач утверждает, что проблема чаще всего не в отказе от сахара, а в ошибках, которые люди допускают при изменении рациона. Организм воспринимает резкое ограничение привычных источников энергии как стресс.
По словам Бирюковой, самая частая ошибка заключается в том, что человек исключает сладкое, но не изменяет структуру питания. В рационе остаётся мало белка, сложных углеводов и жиров, а также сохраняются нерегулярные приёмы пищи и хроническое переутомление. Для организма это становится дополнительной нагрузкой, объяснила гастроэнтеролог.
В таких условиях уровень глюкозы становится нестабильным, нервная система реагирует усталостью, внутренним напряжением и тягой к сладкому, подчеркнула она. Специалист рекомендовала постепенно снижать количество сахара, не допускать больших перерывов между приёмами пищи и включать в рацион белковые продукты, сложные углеводы и клетчатку.
