Стилист Лисовец посоветовал добавлять в образ больше смелых деталей

26 мая 2026, 15:09

Стилист Лисовец: резиновые сапоги хорошо комбинировать с элегантными деталями

Дождливая погода в столичном регионе является лучшим поводом для экспериментов с гардеробом, поскольку жители носят демисезонные вещи слишком редко, быстро переходя от пуховиков к летней одежде. Такое мнение выразил стилист Владислав Лисовец.





Он посоветовал использовать прием многослойности, например сочетать плащи, ветровки и тонкие кожаные куртки с шортами, мини-юбками, колготками и массивной обувью. Кроме того, он считает, что резиновые сапоги хорошо комбинировать с элегантными деталями, чтобы наряд не выглядел «совсем загородным, дачным».





«Добавляйте чуть-чуть сумасшествия в образ, чтобы он был более игривым... Миксовать можно и цветочный принт, и клетку, и горох вместе, что-то оставлять однотонным, например, куртку или плащ. Тогда образ будет чуть-чуть летний, и при этом будет не холодно», — отметил Лисовец в разговоре с Life.ru.