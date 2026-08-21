Врач‑терапевт назвал последствия частого употребления чипсов

21 августа 2026, 06:14

Врач Ерёменко: употребление чипсов провоцирует ожирение и болезни сердца

Фото: iStock/Diy13

Врач‑терапевт Иван Ерёменко в интервью РИА Новости рассказал о рисках, связанных с регулярным употреблением чипсов. По словам специалиста, такой продукт может негативно сказаться на здоровье и спровоцировать набор веса, а также повысить вероятность развития болезней.