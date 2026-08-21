Врач‑терапевт назвал последствия частого употребления чипсов
Врач‑терапевт Иван Ерёменко в интервью РИА Новости рассказал о рисках, связанных с регулярным употреблением чипсов. По словам специалиста, такой продукт может негативно сказаться на здоровье и спровоцировать набор веса, а также повысить вероятность развития болезней.
Ерёменко отметил, что в одной упаковке чипсов зачастую содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток в рационе способен привести к росту артериального давления, увеличению массы тела и, как следствие, к повышению риска сердечно‑сосудистых патологий.
Медик акцентировал внимание на том, что опасность сохраняется независимо от разновидности чипсов — злоупотреблять ими не рекомендуется. Этот снек не может служить альтернативой овощам и другим полезным продуктам, необходимым для сбалансированного питания, резюмировал Ерёменко.
Читайте также: